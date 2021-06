Kannibalen mördade sin mamma och åt upp henne

En vän till María Soledad Gómez, en kvinna i 60-årsåldern som bodde i Madrid i Spanien, blev för två år sedan orolig när han inte lyckades få kontakt med henne och larmade polisen. När polisen genomsökte hennes hem gjorde de en chockerande upptäckt. Det låg mänskliga kroppsdelar runtom i bostaden, en del av dem i plastbehållare.

– Ja, min mamma är här inne, död. Jag och hunden har ätit henne bit för bit, sade hennes son Alberto Sánchez Gómez till poliserna.

Alberto Sánchez Gómez var tidigare känd av polisen på grund av han hade varit våldsam mot sin mamma och brutit mot besöksförbud.

Åklagare: Han styckade kroppen i tusen delar

Utredningen visade att Alberto Sánchez Gómez ströp sin mamma under ett bråk. Därefter styckade han kroppen i närmare tusen delar med en såg och två knivar enligt åklagaren. Han åt sedan upp delar av kroppen under en tvåveckorsperiod, vissa råa, vissa tillagade. Kannibalen matade även hunden med delar av mammans kropp enligt New York Post.

Alberto Sánchez Gómez sade under rättegången att han genomgick en psykotisk episod i samband med mordet och kannibalismen. Han hävdade att han hörde röster säga till honom att mörda sin mamma när de tittade på tv tillsammans i hennes hem.

Alberto Sánchez Gómez har nu dömts till 15 års fängelse. 28-åringen ska också betala 600 000 kronor i skadestånd till sin bror.