Kändisarnas hån mot Donald Trump

Det pågår flera utredningar kopplade till ex-presidenten Donald Trump. En av dem gäller en utbetalning på 130 000 dollar som inför valkampanjen 2016 gjordes till porrskådespelaren Stephanie Clifford, mer känd som Stormy Daniels.

Nu har en åtalsjury i New York beslutat att väcka åtal.

Romanförfattaren Stephen King var snabb med att kommentera.

”Tänk till, republikaner. Tro inte på lögnerna. Det här är inte politiskt. Donald Trump gjorde det här mot sig själv. Han svek ert förtroende”.

Skådespelaren John Cusack, bland annat känd från filmerna ”2012”, ”Stand by med” och ”I huvudet på John Malkovich”, höll inte tillbaka. Han beskrev Trump som en ”patologiskt kriminell idiot”.

”En vacker dag – en dag jag aldrig trodde jag skulle få uppleva”, twittrade han.

Michael Moore, författare, politisk aktivist och regissören bakom ”Bowling for Columbine” och ”Fahrenheit 9/11”, var något mer subtil i sin kritik.

”ÄNTLIGEN! NÅGOT”, twittrade han och postade en bild på en orange ruta. Om det är en passning till den amerikanska fängelseuniformen eller Donald Trumps solpuder som ofta drar åt det orangea hållet får vara osagt.

Skådespelerskan och aktivisten Alyssa Milano, som slog igenom i tv-serien ”Förhäxad”, underströk allvaret i att en tidigare president nu åtalas – men betonade att ingen står över lagen.

”Det är dags för varje republikan vid makten att tillkännage att de står bakom det amerikanska folket i kravet på att Trump och hans medkonspiratörer ställs in för rätta”.

Diana Warren, den flerfaldigt prisbelönta kompostitören bakom monsterhitarna ”Don't Want to Miss a Thing” med Aerosmith, ”Un-Break My Heart” med Toni Braxton och ”There You'll Be” med Faith Hill, höll det kort.

”Glad Donald Trump åtalas-dag!”, twittrade hon.

Det gjorde även Bette Midler, som pinnade tweeten ”ÅTALAD!”.

The Daily Show vilade inte på hanen. Efter att juryn röstat för att åtala Trump kopplade humorshowen ihop det med Trumps förlust i senaste presidentvalet:

”Grattis till Donald Trump som slutligen vinner en majoritet av rösterna!”

DETTA HAR HÄNT År 2018 erkände Donald Trumps tidigare privata advokat Michael D. Cohen att han i samband med presidentvalskampanjen 2016 betalat pengar för att få två kvinnor att hålla tyst om kärleksaffärer de säger sig ha haft med Trump. En av kvinnorna var porrstjärnan Stormy Daniels. Erkännandet fick en åklagare på Manhattan att inleda en utredning om huruvida utbetalningarna var brottsliga. Fyra år senare, sommaren 2022, riktade åklagarna nytt fokus på utredningen om pengarna till Stormy Daniels. I januari 2023 tillsattes en jury, som under tre månader har förhört minst nio vittnen om Stormy Daniels-fallet, enligt New York Times. Den 18 mars hävdade Trump att han skulle gripas tre dagar senare, vilket fick hans anhängare att protestera. Han greps dock inte. Den 30 mars röstade juryn för att åtala Trump. Åtalspunkterna är inte kända. Visa mer