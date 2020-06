Kändisar på ceremoni för George Floyd

Under torsdagen hålls minnesstunden efter dödsfallet som dominerat den senaste veckans nyhetsrapportering och orsakat massproteser mot polisbrutalitet mot afroamerikaner.

Anhöriga vakar vid George Floyds kista på scenen. Foto: JULIO CORTEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

Ceremonin hålls på North Central University i Minneapolis och flera kända gäster befinner sig på åhörarplatserna. Bland andra den demokratiska senatorn Amy Klobuchar, den kände pastorn Jesse Jackson och stjärnkomikern Kevin Hart.

Pastor Al Sharpton: ”Han hade drömmar, han hade hopp”

– Han var en människa, han hade familj, han hade drömmar, han hade hopp. Den sanna plikten för någon med den här typen av uppgift är att understryka värdet av det mänskliga liv som har tagits, vilket är orsaken till att proteströrelserna sker, säger pastorn och människorättsaktivisten Al Sharpton innan ceremonin, rapporterar nyhetsbyrån AP.

George Floyd dödades under ett polisingripande i Minneapolis den 25 maj och han har blivit den senaste i raden av afroamerikaner som mist livet i brutala polisingripanden.

Floyd, en arbetslös dörrvakt, trycktes ner på marken av poliserna och en av dem lät sedan sitt knä pressa mot dennes nacke tills han dog.

Demonstrationer i Stockholm, Paris och London

Detta trots att George Floyd lyckades få ur sig meningen ”jag kan inte andas” innan han slutade att andas.

Meningen, ”I can't breath”, har blivit ett mantra under de pågående protesterna och användes flitigt under den storskaliga demonstration som hölls i Stockholm under onsdagen, som samlade tusentals deltagare.

George Floyd hade tidigare jobbat som dörrvakt och blev 46 år. En polis kramar en demonstrant i Stockholm.

Demonstrationer har även hållits i Paris, London, Sydney och Rio de Janeiro.

Protesterna i Minneapolis och USA har på sina håll urartat i kravaller och plundring, och i flera fall har poliser gett sig på nyhetsjournalister, bland andra Expressens reporter Nina Svanberg som blev skjuten med en gummikula mot höften trots att hon gett sig till känna som journalist.