Klockan 01 under natten till onsdag stänger de första vallokalerna i de sex delstater som den här gången röstar i primärvalen i USA.

Både Bernie Sanders och Joe Biden skulle då ha mött sina supportrar och väntat in resultatet på två olika kampanjevenemang i Cleveland, Ohio.

Båda kandidater ställer in

Men under tisdagen meddelade båda kampanjerna att de har ställt in.

– Av oro för allmänhetens hälsa och säkerhet ställer vi in kvällens kampanjmöte i Cleveland, säger Sanders talesperson Mike Casca enligt New York Times.

– Vi har tagit i beaktande de varningar från delstaten Ohios myndigheter, som har uttryckt oro för att hålla stora evenemang inomhus under coronavirusets utbrott.

Även Joe Bidens kampanj kom med samma budskap.

”I enlighet med uppmaningar från myndigheter och av betydande försiktighet ställer vi in vårt kampanjmöte i kväll i Cleveland, Ohio”, skrev Bidens vice kampanjchef Kate Nedingfield i ett uttalande.

Första fallen i Ohio

Joe Biden planerar dock att uttala sig för journalister under natten när resultatet i primärvalen rapporteras in, uppgav kampanjen.

Delstatens guvernör Mike DeWine gick tidigare under dagen ut med en uppmaning om att alla idrottsevenemang inte skulle hållas inför publik, samtidigt som man uppgav att utomhusevenemang fortfarande kunde genomföras.

Det senaste dygnet har de tre första fallen av coronavirus konstaterats i Ohio.

I hela USA uppges minst 950 fall ha konstaterats med minst 29 dödsfall, uppger New York Times.

Nationalgardet sätts in i New York

I delstaten New York meddelade guvernören Andrew Cuomo under tisdagen att skolor, kyrkor och andra platser där mycket folk samlas i ett avgränsat område i staden New Rochelle kommer att hållas stängda under minst 14 dagar. Nationalgardet kommer att sättas in för att leverera mat och förnödenheter, samt desinficera berörda områden inom zonen.

Flera amerikanska delstater har utlyst nödläge till följd av virusutbrottet, bland dessa finns Colorado, North Carolina, Kalifornien, Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Utah och Washington.

