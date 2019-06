Under den andra omgången av demokraternas inledande debatter i Miami gick flera av presidentkandidaterna till hårt angrepp mot president Donald Trump.

Kritiken rörde bland annat situationen vid USA:s gräns mot Mexiko, där barn under uppmärksammade former har separerats från sina föräldrar.

En av kandidaterna, senatorn Michael Bennet från Colorado, tog upp sin egen familjs bakgrund som ett exempel.

– När jag ser de här barnen vid gränsen ser jag min mamma, för jag vet att hon ser sig själv. Hon separerades från sina föräldrar under flera år under Förintelsen i Polen, sa han under debatten.

Familjen tvingades fly

Michael Bennets morföräldrar fölls fångna i lägret i Warszawa under andra världskriget.

Hans mamma Susanne Klejman har i en intervju med United States Holocaust Museum berättat om hur hon smugglades ut ur lägret när flera av familjemedlemmarna försvunnit.

Bennets mormor lyckades fly förklädd till en nunna och hennes far tog sig ut genom tunnlar under staden.

Familjen återförenades senare och hamnade i Sverige.

När Expressen träffar Bennet efter debatten berättar han om bakgrunden till vad han sa om sin mamma och morföräldrar under debatten.

– De hade stannat kvar i Warszawa för att de var oroliga över att lämna sin familj. De hade förlorat flera familjemedlemmar i Warszawa. De var vänner med den svenska ambassadören i Warszawa och det var så de till slut hamnade i Stockholm innan de tog sig till Mexiko, säger han.

”Jag kommer att släppa barnen från burarna”

Michael Bennet har tidigare berättat att hans mor inte berättat för honom och hans bror om sina tidiga år. Istället fick de veta om familjens bakgrund genom sin mormor, som dog när hon var 99 år gammal.

Situationen för flyktingarna vid USA:s gräns togs upp under både den första och andra debatten.

– Jag kommer att släppa barnen från burarna. Jag kommer göra mig av med privata förvar, sa senatorn Kamala Harris under debatten.

Även den tidigare vicepresidenten Joe Biden fick frågor om situationen för flyktingarna vid gränsen mot Mexiko under tiden Donald Trump varit president.

En av debattledarna påpekade att Obamaadministrationen, där Biden var vicepresident, hade deporterat miljoner flyktingar.

– Om de begick ett allvarligt brott, då skulle de bli utvisade, svarade Biden.

– President Obama gjorde ett helsikes jobb. Att jämföra honom med vad den här mannen gör är absolut omoraliskt.

