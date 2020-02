När den tidigare entreprenören Andrew Yang drog i gång sin presidentvalskampanj i november 2017 var det få som såg honom som en möjlig utmanare till Donald Trump.

Sedan dess har hans supportrar blivit allt fler, han har klättrat i flera opinionsmätningar och kampanjens kassa har fyllts på. Bara under det sista kvartalet förra året uppgav kampanjen att Yang dragit in motsvarande 158 miljoner i kronor, vilket placerade honom i toppskiktet av kampanjernas intäkter, enligt New York Times.

Yang har även kvalificerat sig till den kommande tv-debatten mellan kandidaterna inför primärvalet i New Hampshire, trots allt högre krav.

”Aktieägare i det rikaste landet”

Under söndagen gjorde Andrew Yang ett av sina sista stopp på en 17 dagar lång bussturné genom Iowa och mötte supportrar på ett hotell i Des Moines.

Andrew Yang talade om sina kärnfrågor under kampanjen – som att den amerikanska ekonomin inte fungerar för alla. Yang upprepade sina varningar för vad automatiseringen kommer att göra med den amerikanska arbetsmarknaden och tog upp sitt löfte om att införa en universell grundinkomst på 1 000 dollar för alla amerikaner över 18 år.

– Vi är alla aktieägare i det rikaste landet i världshistorien, sa Yang.

Han förklarade också att hans resultat i landet kommer att chocka nationen – eftersom han hävdar att republikaner som tidigare stöttat Donald Trump i stället kommer att rösta på honom.

Berättade om hustruns intervju

Supportrarna fick även höra Yang berätta om hur en uppmärksammad intervju med hans hustru Evelyn Yang väckt starka reaktioner. I mitten av januari berättade hon i en intervju i CNN om hur hon utsatts för övergrepp av sin läkare när hon väntade parets första barn 2012.

– Jag minns att jag försökte fixera blicken på väggen och bara undvika att titta honom i ansiktet när han förgrep sig på mig och bara väntade på att det skulle vara över, sa hon i intervjun.

– Jag berättade inte för någon om vad som hände. Jag tänkte att det här hände mig och jag kan ta mig igenom det. Jag kan hantera det. Jag kan lägga det åt sidan, sa Evelyn Yang i CNN.

Hon berättade att hennes make fick veta vad som inträffat men att hon aldrig talat om det offentligt tidigare. Sedan skrev en kvinna ett brev till kampanjen och berättade att Yangs löften om att stötta kvinnliga entreprenörer hade fått henne att anmäla sexuella övergrepp hon hade blivit utsatt för på arbetet.

– Jag kommer ihåg att jag läste det brevet och andra och sa att jag känner med dig, jag önskar att jag kunde höra av mig till dig och berätta att jag förstår. Jag har min egen berättelse, sa Evelyn Yang.

Andrew Yang stolt över hustruns beslut

Under kampanjmötet i Des Moines talade Andrew Yang med stolthet om hustruns beslut att berätta om övergreppen.

– Jag kan inte nog säga hur mycket min familj har uppskattat den uppmuntran och stöd vi har fått. Vi vet att hennes berättelse inte bara är hennes. Det är en berättelse som delas av allt för många kvinnor i det här landet och något vi alla måste göra något för att förhindra. Om det händer måste vi se till att vi gör något när den första kvinnan slår larm och inte den tionde, säger Andrew Yang.

På hotellet i Des Moines berättade Yang-supportrar om sina reaktioner på Evelyn Yangs berättelse.

– Jag tycker det var fantastiskt att han talade om det. Hon är en stark kvinna, inte minst för att gå ut och berätta för Amerika vad hon gick igenom. Det riktar uppmärksamhet på kvinnor som har gått igenom samma sak, säger Stephanie Gladden, 27, från Missouri.

”Jag älskar min hustru”

Andrew Yang har tidigare talat om sin hustrus mod och skrev på Twitter efter Evelyn Yangs intervju:

”Jag älskar min hustru väldigt, väldigt mycket”.

Sedan Evelyn Yang berättade om övergreppen har ytterligare 15 kvinnor berättat om liknande erfarenheter med samma läkare, rapporterar CNN.

LÄS MER: Kandidaternas svåra val inför valspurten

LÄS MER: Väljarna luras på sista opinionsmätningen

LÄS MER: För dig med premium – allt det senaste inom:

Reportage & Granskning

Här är kandidaterna som ska utmana Donald Trump: