Influencern fejkade ett lägenhetsbyte för att kunna sälja förstahandskontraktet, skriver Dagens ETC.

Affären ägde rum 2018 och avslöjades av Skatteverket.

Med hjälp av ”svartmäklare” ska influencern ha skrivit sig som boende i en tom lägenhet mot en avgift. Den tomma lägenheten har använts för att få affären att se ut som att två lägenhetskontrakt har bytt ägare.

Allting var en del av en komplicerad täckmantel som skulle få affären att se ut som ett triangelbyte. Men sanningen är att hon sålt ett kontrakt för 800 000 kronor, enligt Dagens ETC.

Tidningen skriver att det handlar det om en av ”Sveriges största influencers med hundtratusentals följare på Instagram”.

Sms bland bevisen

Lägenheten är en trea på 80 kvadratmeter vid Odenplan i centrala Stockholm.

Brottet styrks av sms mellan ”svartmäklaren” och en av parterna i affären:

”Maxbeloppet att swisha per dag är 150 000 kr när man går in på sin bank och ändrar. Tänk på att man bara kan ta ut 10-15 000 kr per dag beroende på vilken bank man har, så börja i tid!”

Polisen har kommit över meddelandena genom en husrannsakan.

Dagens ETC har sökt influencern. De två olika hyresvärdarna som varit inblandade i affärerna understryker båda att de inte hade en aning om att det här var ett fejkat byte med svarta pengar.

