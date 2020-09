”Kanadas Tegnell”: Bär munskydd när du har sex

Anledningen till de nya råden är de ökade smittotalen i Kanada. Enligt kanadensiska The Globe and Mail så är smittotalen inte i närheten de som var under peaken tidigare i år, men de har stigit. Och de har fått landets statsepidemiolog att gå ut med nya sexråd till befolkningen.

– Den sexuella aktivitet som innebär lägst risk involverar bara dig själv ensam, säger Theresa Tam enligt The Globe and Mail.

Enligt en undersökning som genomfördes av Ipsos i december 2019 så var 41 procent av kanadensarna missnöjda med sitt sexliv.

Tam ska ha sagt att kanadensarnas sexliv är viktigt för folkhälsan i ett större perspektiv, men därefter ha tillagt:

– Kanadensare kan hitta vägar att åtnjuta intimitet samtidigt som man skyddar de framsteg som gjorts med att bekämpa coronaviruset.

”Bär en mask som täcker mun och näsa”

1 september hade strax över 9 100 personer dött i sviterna av covid-19 i landet och den tidigare nedåtgående trenden har den senaste tiden ökat.

– Precis som med andra aktiviteter under covid-19 som involverar fysisk närhet, så finns det saker man kan göra för att minska risken för att smittas och att sprida viruset vidare, säger Tam och fortsätter:

– Sluta pussas, undvik närhet med ansiktet, bär en mask som täcker din mun och näsa och håll koll på dig själv och din partners symtom före all sexuell aktivitet, fortsätter hon.

