De senaste dagarna har Moderaterna väckt nytt liv i frågan om indragna medborgarskap för personer som rest till Syrien eller Irak för strida med terrorsekten Islamiska staten – ett förslag som drivits av Sverigedemokraterna i flera år.

– Vi vill att man ska kunna dra in medborgarskapet för den som har ägnat sig åt terrorverksamhet, sa partiets rättspolitiska talesperson Johan Forssell i förra veckan.

M:s förslag gäller personer med dubbelt medborgarskap, alltså personer som är medborgare i både Sverige och exempelvis Syrien.

Förslaget är genomförbart men kräver en grundlagsändring, säger Ove Bring, professor emeritus i folkrätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan.

– Det är inte totalt omöjligt att dra in medborgarskap. Precis som man ger medborgarskap under nationell lagstiftning så kan man också reglera när man drar in det, säger Ove Bring.

Får inte göra människor statslösa

Enligt internationell rätt får stater inte göra människor statslösa. För att Sverige i teorin ska kunna dra in medborgarskapet för en IS-återvändare måste man därför först kunna bevisa att personen också är medborgare i ett annat land.

Detta kan bli mycket svårt, säger Ove Bring:

– Dessa personer har ju inget intresse av att visa upp medborgarskapsbevis från andra länder – de har det motsatta intresset. Då är vi i ungefär samma läge som när det gäller att åtala folk för krigsförbrytelser som har skett långt ifrån Sveriges territorium. Det finns en teoretisk möjlighet, men i praktiken är den väldigt sällan genomförbar.

Om IS-återvändarna inte själva bidrar med bevisning blir det upp till myndigheterna i det förmodade medborgarskapslandet att hjälpa till.

– Det blir en form rättshjälp, att man begär assistans från en annan stat. Och kommer det att funka? Ja, i fallet Syrien – det kan du gissa lika bra som jag. Det kan ju hända att det fungerar i något enstaka fall, säger Ove Bring.

Vad har Syrien som stat för intresse av att medverka i processer som leder till att de får ha kvar terrorister?

– Nej, om de har kämpat mot den syriska regimen så vill de väl bara bli av med de här personerna. Så i de fallen får vi ju ingen hjälp därifrån.

De fall där förslaget skulle kunna fungera, menar Bring, är när IS-återvändarna varit medborgare i ett annat land innan de först kom till Sverige. Och att detta går att föra i bevis.

– Ja, det skulle vara om de var syriska medborgare innan de kom till Sverige ”in the first place”. Och då pratar vi om tiden före det syriska inbördeskriget. Syrien är ett krigshärjat land, att de skulle klara att ge besked om medborgarskap, det vet man inte, säger Ove Bring.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Richard Jomshof: ”Har inte sagt att det är lätt”

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof håller med om att det kan bli svårt att bevisa att en person har dubbelt medborgarskap.

– Jag har inte sagt att det här är lätt, jag säger att vi har en viljeinriktning, att vi vill det här. Och det är därför vi också säger att i de fall där tyvärr vi inte kan göra något annat än att ta hem de här människorna, så ska vi straffa dem – vi ska inte erbjuda dem jobb eller lägenheter, säger Jomshof.

Expressen har även sökt Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell samt partisekreterare Gunnar Strömmer, som bägge avböjer intervju.

Två tredjedelar födda utanför Sverige

Säpo bedömer att omkring 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till IS eller andra terrororganisationer i antingen Syrien eller Irak, och att ungefär hälften av dem har återvänt.

Enligt en rapport om återvändande IS-terrorister, framtagen av terrorforskaren Magnus Ranstorp för Försvarshögskolan 2017, är 75 procent av terrorresenärerna svenska medborgare. Två tredjedelar är födda utanför Sverige.

LÄS MER: Löfven: Ingen hjälp till svenska IS-anhängare

LÄS MER: Polischefens nya utspel: Släng ut IS-terroristerna