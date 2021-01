Kamala Harris styvdotter landar modellkontrakt

Ella Emhoff hamnade i blickfånget i samband med att Kamala Harris svors in som USA:s första kvinnliga vicepresident förra veckan.

Anledningen är att hennes pappa, Doug Emhoff, gifte sig med USA:s vicepresident Kamala Harris 2014 och numera är USA:s första ”andra gentleman”.

Efter den historiska insvärningen kramades Kamala Harris om av Doug Emhoff – och av hennes dittills relativt okända styvdotter Ella, vid podiet.

Till vardags studerar Ella Emhoff konst på Parsons School of Design i New York, och hon har beskrivit sig själv som en person med ”konstiga tatueringar och konstig frisyr”, enligt The Guardian.

Efter framträdandet mer än femdubblades hennes följarantal på Instagram och under torsdagen – drygt en vecka senare, stod det klart att hon hon har kritat på för den amerikanska modellagenturen IMG.

”NOW REPRESENTING”, skrev de i ett inlägg på Twitter, följt av en bild på Ella Emhoff.

Blev känd över en natt

På Instagram skrev ordföranden för modellagenturen, Ivan Bart, att det var hans dittills bästa Zoom-samtal han haft i livet.

Kort därefter intervjuades han av New York Times.

– Det handlar inte längre om former, storlek eller kön. Ella kommunicerar med tiden. Det finns fräckhet och glädje i hennes utstrålning, säger Bart.

Ella Emhoff kramar Kamala Harris på presidentinstallationen. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN

