Kamala Harris ovanligt stora roll i Vita huset

När Kamala Harris kliver in i Vita huset i januari nästa år skriver hon ny amerikansk historia.

Hon blir då både den första kvinnliga, men också svarta, vicepresidenten någonsin och krossar det imaginära glastak Hillary Clinton pratade om 2016.

– Alla flickor ser att det här är möjligheternas land, sa Kamala Harris i samband med sitt och Bidens segertal i natt.

56-åriga Harris väg in till världens mäktigaste hus har, föga förvånande, varit lång.

Blev tvångsflyttad i grundskolan

Hon föddes in i ett akademiskt hem, dotter till en indiskfödd mamma och pappa från Jamaica, i Oakland i delstaten Kalifornien.

Med föräldrar engagerade i medborgarrättsrörelsen var vägen in i politiken upplagd.

Som ett led i politikerns kamp mot segregation tvingades hon i unga år byta till en grundskola med en stor majoritet vita elever i universitetsstaden Berkeley. Mot bakgrund av sina erfarenheter skulle hon många år senare, i samband med primärvalsdebatten mot Joe Biden, läxa upp honom i hans motstånd mot tvångsflyttningarna.

Efter att ha studerat på juristprogrammet blev Kamala Harris vald till distriktsåklagare – en position hon höll i sju år fram till 2010.

Gift med kändisadvokat

Tre år senare träffade hon sin man, kändisadvokaten Doug Emhoff, som representerat idrottsstjärnor och som nu skriver egen historia i form av USA:s första ”andraman”. Kamala Harris har själv berättat hur de träffades efter att en vän parat ihop dem. Och en morgon hittade Doug Emhoff modet och ringde upp sin framtida fru och lämnade ett långt, och något rörigt, röstmeddelande.

Än i dag har hon meddelandet sparat i sin telefon.

”Jag minns att vi fick varandra att skratta direkt, precis som vi gör nu”, skriver hon i sin självbiografi, enligt Daily Mail.

Året efter första dejten, 2014, gifte de sig i ett bröllop som kombinerade Harris indiska påbrå och Emhoffs judiska arv.

Barnen kallar henne ”Momala”

Maken har tidigare varit gift med filmproducenten Kerstin Mackin som han har två barn tillsammans med. Men i stället för styvmamma kallar de henne ”Momala”. Och precis som till barnen är relationen till biologiska mamman och exfrun stark.

”Vi skämtar ibland att vår moderna familj är lite för funktionell”, skriver hon i självbiografin.

Kamala Harris gav sig först in i presidentkampen som en av Demokraternas kandidater. Men kampanjen tog aldrig riktigt fart och efter att ha dragit sig ur racet blev hon erbjuden rollen som Bidens vicepresident.

Vänner i Harris närhet har uppgett, enligt Financial Times, att Joe Biden vill se henne i samma typ av roll han själv hade under Barack Obama. Radarparet i Vita huset 2008 till 2016 hade en ovanligt nära relation, vilket ökade Bidens inflytande under åren vid makten, skriver magasinet Fortune.

Väntas ställa upp i valet 2024

Joe Biden vill se Kamala Harris som den sista personen som lämnar ovala rummet under de riktigt svåra besluten, skriver Financial Times.

Daniel Suvor, som arbetade med Kamala Harris när hon var distriktsåklagare, har också sagt att hon kan förvänta sig att ha en ”stor och inflytelserik roll” i Vita huset.

Fortune skriver att Joe Biden, på grund av sin ålder, kommer resa i mindre utsträckning än sina föregångare – något som bäddar för en större roll för Harris samtidigt som hon kan bygga sitt namn ytterligare inför valet 2024.

Då väntas hon göra ett nytt försök att bli USA:s första kvinnliga president.

