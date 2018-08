Kalsongen avgör antalet spermier

Spermier är de manliga könscellerna och bildas inuti kanaler i testiklarna. Varje dag bildas cirka 100 miljoner nya spermier.

Avgörande för en mans fertilitet är antalet levande, friska, spermier i sädesvätskan och deras rörlighet. Mannens sperma innehåller normalt 20–250 miljoner spermier per milliliter, med en genomsnittlig koncentration av 65 miljoner spermier per milliliter. Över 20 miljoner per milliliter anses dock vara "normalt". En genomsnittlig sädesavgång (ejakulat) innehåller cirka tre milliliter sädesvätska.

Spermien är betydligt mindre än ägget. I samband med befruktningen smälter ägget och spermien samman och bildar en befruktad äggcell (zygot) som först därefter börjar dela på sig för att bilda en ny individ.

