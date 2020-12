Källor: Trump erkänner privat att han förlorat

Efter presidentvalet har president Trump vägrat acceptera resultatet. I stället har han vid flera tillfällen fört fram grava anklagelser om valfusk, men utan att ha kunnat bevisa något fusk.

Trump har försökt riva upp resultatet med juridiska processer, men utan att lyckas - hans advokater har vunnit en domstolsprocess och förlorat 55. Alla delstater hade certifierat valresultatet inför gårdagens elektorsval.

Kommer inte närvara när Biden svärs in

Sent under måndagskvällen blev alltså Joe Bidens seger formell under elektorsvalet. Resultatet är ingenting som Donald Trump erkänt utåt, men enligt källor till CNN har ska han tillstå att han inte kommer att bli kvar i Vita huset ytterligare en mandatperiod.

Däremot är det ”högst otroligt” att han skulle närvara när Joe Biden svärs in, enligt källor till CNN.

Även om Trump privat erkänner förlusten är inte hoppet helt ute för presidenten och hans allierade. Enligt New York Times är planen att utmana elektorsresultatet i kongressen 6 januari. Men för att en protest ska gå igenom krävs majoritet i både senaten och representanthuset, vilket inte kommer ske eftersom demokraterna kontrollerar representanthuset.

Joe Bidens segertal: ”Dags att vända blad”

Totalt åtta personer fördes till sjukhus, två av dem var poliser. Minst 23 personer omhändertogs vid upploppet.

