Det har spekulerats under flera månader om att Joe Biden, 76, skulle kunna kasta sig in i kampen om att bli USA:s näste president. Nu uppger källor att det till 95 procent är klart att han kandiderar, rapporterar The Hill.

– Det är rätt klart att han ger sig in, säger en källa till sajten.

Enligt sajten har Joe Biden de senaste dagarna försökt bygga upp stöd på gräsrotsnivå och även frågat möjliga donatorer om hjälp att finansiera en kampanj.

I toppen av undersökningar

Den inflytelserika donatorn och finansmannen Robert Wolf berättar för sajten att han haft ett samtal med Biden och menar att mycket talar till hans fördel.

– Han kan kampanja var som helst och det är vad många skulle se som hans stora styrka, säger Wolf.

Joe Biden har flera gånger hamnat i toppen av undersökningar om vilka favoriter demokratiska väljare har inför det kommande presidentvalet. Han tros också kunna bli en stark utmanare till presidenten Donald Trump.

– Han känner att han skulle vara den bästa kandidaten och han är redo för det. Så uppfattade jag det, säger Wolf till The Hill om samtalet.

Hustrun står bakom

Enligt Washington Post ska hans hustru Jill, som tidigare motsatt sig att han ställer upp, den här gången stå bakom makens beslut.

Den förre vicepresidenten har tidigare sagt att han skulle lämna besked om sin kandidatur i slutet av 2018.

– Jag är betydligt närmare nu än vad jag var före jul och vi tar bett beslut snart, sa han i slutet av januari.