EU har gått med på att förlänga brexit, enligt källor till AFP.

Brittiska underhuset röstade i går ja till lagtexten som implementerar brexit – men nej till Boris Johnsons tidsplan.

No 10. Downing Street indikerade sent i går att Boris Johnsons kommer att be parlamentet om ett nyval vid ytterligare en brexitförlängning efter 31 oktober.