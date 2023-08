Forskargruppen ”Institute for the Study of War” skrev redan i slutet av maj att Ramzan Kadyrovs styrkor var på väg att ta över Wagnergruppens roll i kriget.

Styrkorna, som kallats för ”Tiktok-bataljonen”, beskrivs av många som ”fruktade” och ”brutala”.

De är nu på plats i Ukraina – och har inga planer på att fredsförhandla.

– Vi vinner på alla fronter, både på slagfältet och på den internationella politiska arenan, säger Kadyrov inför det tjetjenska parlamentet.

”Försöker bara köpa tid”

I talet, som är publicerat på Kadyrovs Telegram, säger ledaren att förhandlingar bara behövs för den sida som är i en ”nödställd situation”.

– Ryssland är objektivt sett inte en av dem. Genom att dra in vårt land i denna långa och mödosamma process för att diskutera en fredsplan försöker de bara köpa tid, säger han och syftar på Ukraina.

Kadyrov menar att de internationella sanktionerna mot Ryssland inte har hjälpt, och att stora företags avsked från Ryssland har öppnat upp nya möjligheter för små och medelstora företagare.

– Tack vare ansträngningarna från ovänliga länder har vi dessutom lyckats modernisera landets ekonomi, säger han.

Tagit sig in i Zaporizjzja

Tidigare i veckan publicerade Al Jazeera en video på tjetjenska soldater i kärnkraftverksstaden Zaporizjzja i Ukraina. Zaporizjzja har sedan början av kriget varit kontrollerat av Ryssland.

Kadyrov tog makten i Tjetjenien 2007. Hans far, Akhmad Kadyrov, ledde delrepubliken fram till att han mördades i ett bombattentat 2004.

Kadyrov den yngre har anklagats för flera brott mot mänskliga rättigheter, bland annat mot HBTQI-personer som han enligt rättsaktivister satt i ”koncentrationsliknande läger”.

LÄS MER: Förvirringen kring Kadyrovs högra hand