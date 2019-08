Anne-Elisabeth Hagen kidnappades i oktober förra året och har inte setts till sedan dess. Nu meddelar familjens advokat att kidnapparna tog kontakt med familjen den 8 juli och att de har haft regelbunden kontakt sedan dess.

I och med kontakten har ny information kommit fram som gett familjen nytt hopp om att Anne-Elisabeth fortfarande lever.

– Motpartens förfrågan till oss den 8 juli har gett familjen ökat hopp om att Anne-Elisabeth Hagen ska kunna komma hem oskadd, säger familjens advokat Svein Holden under presskonferensen.

”Familjen som står för förhandlingen”

Under den senaste månaden har flera nya upplysningar kommit in, enligt Svein Holden, men exakt vad de innebär och innehåller vill han inte gå in på.

Det är familjen som står för förhandlingarna med motparten, som har bevisat att de är inblandade i kidnappningen, säger Svein Holden.

– Förfrågningarna i januari och 8 juli har inkluderat information som bara personer som fört bort Anne-Elisabeth kunnat veta, ingen annan.

Enligt uppgifter från flera oberoende källor till norska tidningen VG betalade familjen ut tio miljoner norska kronor efter den första kontakten i juli. Betalningen gjordes till ett konto som polisen ännu inte har lyckats spåra, skriver VG. Efter betalningen ska familjen ha skickat flera meddelande för att få livstecken från Anne-Elisabeth Hagen.

Polisen har flera gånger tidigare varit i kontakt med kidnapparna som utlovat ett bevis på att från Anne-Elisabeth lever, men utan att fullfölja sitt löfte.

Enligt Svein Holden säger kidnapparna fortfarande att hon lever men familjen har ännu inte mottagit något livstecken.

Tom Hagen ska ha betalat tio miljoner norska kronor för att få livsbevis

”Den renaste terror”

– Familjen har upplevt de senaste månaderna som den renaste terror.

– Det kan inte beskrivas med ord vilken krävande och utmattande situation det här är, säger Svein Holden.

Den 31 oktober 2018 hittade den norska miljardären Tom Hagen en lapp i sitt hem där det stod att hans fru Anne-Elisabeth kidnappats. Han kontaktade polisen som väntade flera månader med att gå ut med en offentlig efterlysning eftersom gärningsmännen hotat att ta miljardärhustruns liv om maken kontaktade polis.

De påstådda kidnapparna har tidigare begärt en lösensumma om nio miljoner euro som ska betalas ut som kryptovaluta.

I slutet av juni meddelade polisen att man bytt huvudteori i försvinnandet och att man numera arbetar efter teorin att miljardärhustrun blivit mördad.

