WHO utlyser internationellt nödläge efter ebola-utbrott

FN:s världshälsoorganisation WHO beslutade på onsdagen att utlysa internationellt nödläge på grund av ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo, också känd som Kongo-Kinshasa, samt i Uganda.

Många experter anser att WHO borde ha vidtagit denna åtgärd för länge sedan, skriver New York Times.

Sällsynt åtgärd

WHO utlyser sällan internationellt nödläge. Det är en åtgärd som tas till när utbrott av sjukdomar hotar allmänhetens hälsa och kan spridas till flera länder. Avsikten är att öka den internationella medvetenheten om sjukdomen – och att öka hjälpinsatserna från omvärlden.

Hittills har ebola-epidemin i Kongo, som bröt ut för ett år sedan, infekterat 2 512 personer och dödat 1 676 av dem, rapporterar New York Times. Tidigare den här veckan avled en infekterad person i den stora staden Goma – och spridningen av sjukdomen till denna viktiga knutpunkt som har en internationell flygplats och ligger nära grannlandet Rwanda har bidragit till WHO:s beslut på onsdagen.

Näst värsta utbrottet

Det här är historiens näst värsta utbrott av ebola sedan epidemin grasserade i Västafrika 2014–2015. Då infekterades 28 616 människor och av dem dog 11 310. Också den gången utlystes internationellt nödläge.

WHO har fått motsvarande 460 miljoner kronor från internationella bidragsgivare under perioden februari–juli, vilket bara är hälften av den summa organisationen behöver för att bekämpa ebola-epidemin. Elementär sjukvårdsutrustning som sprutor och handskar saknas, enligt New York Times.