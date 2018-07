Minst åtta döda när turistbåt kapsejsade i USA

Under ett svårt åskoväder kapsejsade en turistbåt på sjön Table Rock Lake i sydvästra Missouri i USA under natten mot fredag, skriver flera internationella medier, däribland the Telegraph.

Minst åtta personer uppges ha dött i samband med olyckan och flertalet har ådragit sig skador och transporterats till sjukhus.

På båten ska 31 personer befunnit sig, däribland flera barn, enligt den lokala tv-stationen KY3 News.

Ett dykteam hjälper till i sökinsatse. Flera människor saknas fortfarande efter olyckan, skriver AP.

Meteorologen Steve Linderberg säger till AP att vindstyrkor på 28 meter per sekund uppmättes vid Branson Airport, i närheten av sjön, på torsdagskvällen lokal tid. Vindarna tros ha varit ännu kraftigare över sjön.

Texten uppdateras.