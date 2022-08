I Töreboda drar ovädret fram rejält på torsdagskvällen.

Flera hustak har blåst av byggnaderna, en husvagn har blåst i väg, torget är översvämmat och nedfallna träd blockerar rälsen.

– Det har varit kraftiga vindar och vi har många larm om bortblåsta tak, bland annat på en biograf, säger Anders Olsson, vakthavande befäl på räddningstjänsten till GP.

Bland annat påverkas lokaltrafiken mellan Stockholm och Göteborg – den står helt still på kvällen.

Och även i Göteborg har bussar och spårvagnar fått ställas på grund av vattenmängderna på vissa sträckor.

I Töreboda välte också en husvagn av blåsten. Foto: Läsarbild

Hustak har flugit bort i Töreboda på torsdagskvällen. Foto: Edvin Gustafsson / Läsarbild

SMHI: Kan bli problem i elförsörjningen

På SMHI:s hemsida skriver man: ”...under kvällen rör sig kraftiga regn- och åskskurar in västerifrån och vidare österut och norrut. Men de lokala variationerna kommer att vara stora och var den kraftigaste åskan väntas hamna är svårbedömt. Det är även risk för lokalt stora regnmängder på kort tid och tillfälligt mycket hårda vindbyar”.

Åskskurarna i väst kan också orsaka störningar i elförsörjningen, skriver meteorologinstitutet vidare.

I just Göteborg ställdes även Örgryte IS match mot AFC Eskilstuna. Den är uppskjuten och spelas i stället under fredagsförmiddagen, skriver GP.

I Härryda kommun kolliderade tidigare i kväll en linjebuss med en bil – nio ambulanser var på plats och ett 20-tal personer var inblandade. Samtliga var ute ur bussen efter en liten stund.

Foto: Läsarbild

