Salvador Dalí-verk stulna i konstkupp

Larmet om inbrottet inkom via ett vaktbolag vid 04-tiden på torsdagsmorgonen.

Då hade ett galleriet Couleur på Östermalm i Stockholm utsatts för en smash and grab-kupp.

– När vi kom till platsen fanns inga gärningspersoner kvar. Det finns uppgifter att det var minst två gärningspersoner som lämnade platsen i ett fordon, säger Towe Hägg, presstalesperson vid polisen i region Stockholm.

Polisen bekräftar att föremål har stulits från galleriet.

Ägaren: ”Har tagit mellan tio och tolv skulpturer”

Peder Enström äger det drabbade galleriet Couleur. Han berättar att gärningspersonerna ska ha tagit sig in via dörren, efter att först ha försökt göra sönder fönstret.

– De har tryckt in hela fönsterpartiet, de fick inte sönder fönstret för det är pansarglas, men de har tryckt in det när de försökte forcera glaset. Sedan tog de sig in via dörren och därefter har de jobbat snabbt, säger Peder Enström.

Han berättar att det funnits ett vittne på platsen som uppger sig ha sett inbrottet. Vittnet ska ha sagt att det var flera gärningspersoner inblandade, men att de skyldes av bland annat mössor.

– Jag har inte fått gå in i lokalen för teknikerna har inte varit där ännu, men av vad vi kan se utifrån har de tagit någonstans mellan tio och tolv skulpturer, och de kostar mellan 200 000 till 5 00 000 kronor styck, säger Peder Enström.

Gärningspersonerna ska efter tilltaget ha flytt i en mörk Audi, enligt vittnesuppgifter.

Gärningspersoner flydde i mörk Audi

Polisen uppger att man ännu inte kunnat hitta gärningspersonerna.

– Vårt initiala sökande efter gärningspersonerna blev utan resultat, säger Towe Hägg.

Brottsplatsen är i nuläget avspärrad medan polisen genomför en teknisk undersökning och söker spår. Polisen kommer även se över om det finns övervakningsmaterial från platsen som går att använda i utredningen.

– Händelsen rubriceras som grov stöld genom inbrott, säger Towe Hägg.

Peder Enström berättar att utställningen varit vida populär sedan den öppnades förra helgen, med tusentals besökare.

– Det är fruktansvärt så klart. Det är bedrövligt att man inte kan få ha det stora nöjet att genomföra en så fantastisk utställning som det ändå är, säger Peder Enström.