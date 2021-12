JUST NU: Fortsatt trafikkaos – uppmanar: ”Stanna hemma”

Onsdagens snösmocka i Västsverige märks fortfarande av under torsdagsmorgonen.

Flera olyckor har inträffat och det råder fortfarande kilometerlånga köer på E6:an mellan Kungsbacka och Frillesås, enligt SVT Halland.

Enligt Trafikverket ska det vara lastbilar som stoppat upp trafiken. Men inte på grund av någon olycka, utan på grund av det svåra väglaget.

Sveriges Radios trafikredaktion uppger dock att vägen är öppen, men trafikläget är kaotiskt.

– Den uppgift vi har är att den är öppen men uppfattas som att den inte är öppen framåt. Det är många lastbilar som står stilla, framför allt i mellan Kungsbacka och Frillesås. Det är mycket mycket långsam trafik, säger Johan Wiberg, på SR:s trafikredaktion till P4 Halland.

På grund av snön har Hallandstrafiken ställt in all busstrafik och även all skolskjuts har ställts in, enligt Hallandsposten.

Prognosen är att busstrafiken ska vara i gång igen vid klockan 10.00.

Västtrafik har i sin tur meddelat att flera tåg-, buss-, båt- och spårvagnsturer ställts in under torsdagen.

”Undvik att ge er ut”

Länsstyrelsen i Halland uppmanar människor att hålla sig hemma.

– Undvik att ge er ut just nu, för det flyter på långsamt. Vi har inte någon klar bild över snöröjningsläget på de mindre vägarna, säger Marcus Johansson, kriskommunikatör på länsstyrelsen, till P4.

För Hallands del ser det dock inte ut att bli mer snö under dagen, enligt SMHI.

– För Hallands del ligger det kvar lite snöfall på några platser, men det rör sig sakta bort under förmiddagen, men det värsta är över där, säger Ulrica Sievert, på SMHI, till TT.

Lastbil av vägen vid Ödåkra

I södra Sverige råder det också trafikproblem på flera håll.

Tidigt på morgonen hamnade en lastbil i diket på E6/E20 vid Ödåkra utanför Helsingborg – en vägsträcka där det enligt Trafikverkets hemsida råder besvärligt underlag.

Under onsdagskvällen krockade tre lastbilar på E4:an söder om Ljungby och under torsdagsmorgonen ska det fortfarande vara avstängt i norrgående riktning, enligt SVT Småland.

Enligt Trafikverket är det extra besvärligt väglag i Helsingborg och Ängelholm.

– Det är riktigt halt, det har frusit på rejält. Det regnade först och sen kom det på nysnö, säger Göran Holmberg på Trafikverket till Kvällsposten.

Under natten har Skånetrafiken meddelat att det förekommer inställda tågavgångar på sträckan Hässleholm-Karlskrona.

”Bussar är planerade att köra enligt tidtabell men räkna med förseningar samt inställda avgångar”, skriver Skånetrafiken på sin hemsida.

Stora störningar i Stockholm

Trafikkanter i Stockholm får också räkna med stora störningar under torsdagen.

Dock beror detta inte på vädret utan på grund av toppmötet som hålls.

”Stora trafikstörningar väntas också på E4 på sträckan centrala Stockholm - Arlanda mellan klockan 08-10 samt någon gång under eftermiddagen”, skriver polisen på sin hemsida.

”Lämna bilen hemma och välj andra färdmedel som till exempel spårbunden trafik. Det gäller i båda färdriktningarna – alltså både till och från Arlandaområdet”.

Uppgraderat varning på Gotland

Under natten har det snöat kraftigt på Gotland och SMHI har nu uppgraderat sin varning från gult till orange. På vissa håll kan det komma upp emot två decimeter snö, skriver Hela Gotland.

På grund av snön har Destination Gotland ställt in två av sina turer: Visby-Nynäshamn klockan 08.15, och Nynäshamn-Visby klockan 12.15.

Snöfallet har även medfört att morgontidningarna på ön inte delats ut som planerat. Prognosen är att de ska vara levererade vid 10-tiden.

