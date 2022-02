JUST NU: Ovädret slår till – olyckor och varningar

Lagom till måndagsmorgonen drog ett rejält lågtryck in över Sverige.

Det handlar både om kraftiga vindar och stora mängder snö.

SMHI:s orangea varning – den näst högsta – gäller flera städer i både Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg, och Dalarna.

Ovädret kan leda till ”mycket begränsad framkomlighet” på vägar, förseningar och strömavbrott. Det väntas fortsätta hela dagen. Lokalt kan det bli upp till 30 centimeter snö, enligt SMHI.

I Örebro ställs all stadstrafik in under morgonen, rapporterar NA.

”På grund av snöovädret måste vi tyvärr ställa in all stadstrafik. Vi vet i nuläget inte hur länge, utan vi återkommer så snart vi har mer information”, skriver Länstrafiken på sin hemsida.

Halt på flera håll

Polisen uppmanar alla trafikanter att som alltid anpassa hastigheten och avståndet till det besvärliga väglaget.

– Inom loppet av 20 minuter har vi haft tre stycken olyckor, säger Dennis Johansson Strömberg, presstalesperson hos polisen i Östergötland.

Där, liksom i flera andra områden har det gått från minus- till plusgrader, för att sedan komma stora mängder nederbörd.

– Det märkte jag när jag tog mig till jobbet, att det är fläckvis halt och det kan ju ställa till det för många. Vi hoppas som sagt att trafikanterna tar extra hänsyn under morgonen, säger Dennis Johansson Strömberg.

Även i Stockholm arbetar polisen med flera olyckor. De ”bedöms till stor del bero på den just nu rådande väderleken och att bilister inte tar hänsyn till väglaget” och leder till köer på sina håll, skriver polisen på sin hemsida.

Mest snö i Närke

SMHI räknar med att snöfallet kan bli som mest intensivt i Närke.

– Den senaste prognosen visar också på större snömängder över Gästrikland. Vi diskuterar att kanske utöka det orange varningsområdet norrut. I Gästrikland kan det komma uppe emot tre decimeter nysnö, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI till TT.

Det kan också bli stökigt på Gotland, i Södermanland och i delar av Jönköpings och Västra Götalands län, där man gått ut med en gul varning för snö och blåst.

Under eftermiddagen och kvällen väntas snöfallet mattas av.

