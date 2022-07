Det var under natten till söndag som polisen larmades om en grovt misshandlad man på en camping i Katrineholm. Mannen, i 20-årsåldern, avled senare på sjukhuset.

Polisen utreder händelsen som mord. I går anhölls en man skäligen misstänkt för mordet, säger chefsåklagare Robert Eriksson.

– Det hölls ett förhör i går och i dag ska polis hålla ytterligare förhör med honom, säger han.

Efter larmet tog en stor polisinsats vid på campingen. Bland annat gjorde polisen vittnesförhör. En kriminalteknisk undersökning utfördes även på ett område.

”Både personal i yttre tjänst och utredningspersonal arbetar intensivt med att komma framåt i utredningen. Det är viktigt att all information som hittills har samlats in sammanställs och analyseras”, meddelade polisen under söndagskvällen.