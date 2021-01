JUST NU: Artisten Yasin är häktad – misstänks för stämpling till människorov

Yasin är en av Sveriges mest kända artister.

Han är just nu aktuell med låten ”Ge upp igen” som han gjort tillsammans med Miriam Bryant och som i december förra året låg på första plats över mest spelade låtarna i Sverige. Den är fortfarande en av de mest spelade låtarna.

Nu har artisten häktats på sannolika skäl misstänkt för stämpling till människorov av en annan känd svensk artist.

Han greps timmen innan tolvslaget på nyårsafton efter att ha varit anhållen i sin frånvaro sedan 1 december.

Yasin deltog under förhandlingen via länk tillsammans med sin försvarsadvokat Frida Wallin. Han var klädd i en blå sportjacka med häktets gröna t-shirt under. Förhandlingarna ägde rum bakom stängda dörrar.

Bilder på offret spreds i sociala medier

I april 2020 spreds bilder i sociala medier och som visade hur en annan känd svensk artist blev misshandlad och rånad. Expressen erfar att polisen har uppgifter på att han blev bortförd av ett 15-tal maskerade män. Artisten blev hotad med pistol, rispad med kniv och utsatt för rån, men har inte velat medverka i utredningen.

Sedan gripandet på nyårsafton har Yasin suttit frihetsberövad i arresten i Flemingsberg.

– Han förnekar brott, sa kammaråklagaren Anna Stråth tidigare under lördagen.

Åklagaren begärde honom häktad eftersom hon ansåg att det finns risk för att artisten ska avvika eller undanröja bevis.

Yasin har sedan tidigare dokumenterade kopplingar till det kriminella nätverket Shottaz som av polis pekats ut som ett av de mest våldsamma i Stockholm.

Tidigare dömd till fängelse för grovt vapenbrott

Rapparen är tidigare dömd till fängelse i drygt två år för grovt vapenbrott. Han har också suttit häktad i tre månader misstänkt för mord, men släpptes 20 mars 2020 och därefter lades utredningen ned.

Maj 2018 Yasin döms i maj till fängelse i två år och tre månader för grovt vapenbrott. Artisten stoppades vid en bensinmack med två andra inom det kriminella nätverket Shottaz, men flydde platsen. I artistens flyktväg hittade polisen en skarpladdad pistol. November 2019 Yasin släpps den 3 november 2019 villkorligt från fängelset där han avtjänar straffet för grovt vapenbrott. Januari 2020 Yasin och två andra personer häktas för mordet på en 20-åring i Rinkeby. Yasin släppts tre månader senare och utredningen läggs ner. December 2020 Yasin anhålls i sin frånvaro, misstänkt för stämpling till människorov av en annan känd svensk artist. Kidnappningen ägde rum mellan 27-29 december samma år. Den 31 december, en timme före nyårsafton, grips Yasin för det misstänkta brottet. Januari 2021 Yasin häktades 2 januari, misstänkt på sannolika skäl för stämpling till människorov. Visa mer

I en intervju med SVT i slutet av november förra året fick Yasin frågan om han lämnat kriminaliteten bakom sig. Först svarar han med ”nästa fråga” men väljer sen att utveckla:

– I hela intervjun nu så är det svart på vitt att jag lämnat det.

I intervjun får Yasin också frågan om hans senaste album ”More to life” som kommit att dela hans fans i två läger.

– Den gamla Yasin, han satt i fyra celler medan du var hemma och åt mat i din lägenhet inne i Östermalm. Vad är det du vill ha tillbaka med honom?, svarar han då i intervjun.

Kammaråklagaren Anna Stråth sade efter förhandlingen:

– Encrochat har haft stor betydelse. Det är väldigt ovanligt att få så mycket information om brott, som vi i många brottsutredningar har fått sedan europeisk polis kom in i Encrochats server.