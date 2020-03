SD backar: Åkesson greps inte i Turkiet

Vid 18-tiden skriver Sverigedemokraternas stabschef i ett meddelande till Expressen:

”Nu har jag haft kontakt med Jimmie och han har landat. Det har varit en lång dag idag så han gör inga intervjuer idag.

Men det som har hänt är att Jimmie Åkesson blev som redan nämnt bortförd av polis och senare deporterad. Han har också fått inreseförbud till Turkiet.

Detta är en praktskandal. Särskilt från ett land som aspirerar på att bli medlem i EU. Men det bekräftar också att Turkiet är ingen demokrati. Dem på vänstersidan som nu raljerar över vad som har hänt, tycks inte förstå allvaret i det inträffade.”

Jimmie Åkesson har befunnit sig i Turkiet där han har mött migranter och flyktingar som försöker ta sig in i Europa.

Både nyhetsbyrån Anadolu och tidningen Sözcu rapporterade under fredagen att Jimmie Åkesson hade deporterats. Klockan 15.45 turkisk tid, 13.45 svensk tid, skulle han ha satts på ett plan till Köpenhamn, skriver Artigercek.

Bilder visar hur SD-ledaren går med poliser runt sig.

På vägen till flygplatsen tog fotografer bilder på partiledaren. Då fotade Jimmie Åkesson tillbaka. Det ska inte ha uppskattats, enligt turkiska medier.

Togs åt sidan vid passkontrollen

Presschefen Henrik Gustafsson sade i en inledande kommentar at Åkesson blivit gripen:

– Vi kan bekräfta att det land som Morgan Johansson och regeringen vill förhandla med, och ge mer pengar till, är ett land där man blir gripen och utfrågad för att man delar ut flygblad som staten inte godkänt.

– Turkiet är en skurkstat som absolut inte bör ha inflytande över europeisk migrationspolitik. Det är uppenbart dåligt både för migranter såväl som för Europa.

Senare, i en intervju med Sveriges Radio, ändrade han sin version av vad som skett.

– Det ska ha skett vid flygplatsen vid säkerhetskontrollen, när de öppnade passet och såg vem det var. Då togs han åt sidan, säger Henrik Gustafsson till Sveriges Radio.

SR: Så det skedde inte vid gränsen när han delade ut flygblad?

– Nej, det var det inte.

Till Dagens Nyheter säger Gustafsson att SD-ledaren ska ha förhörts av polisen på flygplatsen, varpå han missade sitt plan när förhöret drog ut på tiden och därför fick flyga hem i ett annat plan.

Energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) kommenterar händelsen i en ironisk tweet:

Turkiet öppnade gränsen

Efter flyktingkrisen 2015 ingick EU ett avtal med Turkiet om att landet skulle stoppa flyktingströmmen till Europa i utbyte mot ekonomiskt stöd i miljardklassen och andra förmåner.

Men i lördags bekräftade president Erdoğan att landet nu öppnar sina gränser mot Europa.

Tusentals flyktingar lämnade Turkiet och hamnade i ett ingenmansland eftersom Grekland höll gränsen till EU stängd.

I Sverige har situationen blåst nytt liv i den migrationspolitiska debatten.

Moderatledaren Ulf Kristersson krävde kraftfullt handlande från regeringen.

– Sverige ska ta initiativ för att EU bidrar med omfattande insatser för att skydda den europeiska gränsen, sade han bland annat.

SD-ledaren Jimmie Åkesson valde att själv bege sig till Turkiet för att personligen sända ett budskap till de migranter som vill in i Europa.

Delade ut flygblad

SD-ledaren har fått hård kritik i Sverige för att han vid gränsen delade ut flygblad till flyktingar med budskapet att ”Sverige är fullt”.

– Vi försöker få dem att inte vilja åka till just Sverige, har SD-ledaren tidigare sagt till Expressen.

Flygbladen som Åkesson delade ut var skrivna på engelska med texten:

”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message. ”(Sverige är fullt. Kom inte till oss! Vi kan inte ge dig mer pengar eller erbjuda bostad. Ledsen över det här budskapet).

Brevet signeras med ”Svenska folket, Sverigedemokraterna”.

På vägen ner till Turkiet la Jimmie Åkesson upp en bild på sig själv och stabschefen Mikael Eriksson:

Viktor Barth-Kron kommenterar Turkiets deportering av Jimmie Åkesson

”Viktigt att man som politiker bildar sig en egen uppfattning”

