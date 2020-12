Julia, 29, kom från London – kan inte beställa hemtest

På måndagen infördes inreseförbud från Storbritannien eftersom en ny, sannolikt mer smittsam variant av coronaviruset sprider sig snabbt i sydöstra England.

Folkhälsomyndigheten uppmanade då alla som kommit från Storbritannien till Sverige från den 12 december att testa sig, undvika kontakter och stanna hemma i en vecka.

29-åriga Julia Olsson bor och arbetar i London. I lördags reste hon hem till föräldrarna i Stockholm, bara dagar före inreseförbudet. Hon steg ombord flygplanet samtidigt som premiärminister Boris Johnson varnade befolkningen för den nya mutationen.

– Jag har inte träffat min familj på länge, så det var skönt att jag hann åka till Sverige. Men det skulle så klart vara jättehemskt om det visar sig att jag har fått med mig den här mutationen, säger hon.

”Verkade inte ha koll”

Även om Julia Olsson saknar symtom vill hon följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar. Hon isolerar sig hemma hos föräldrarna, där hon bor under vistelsen. Men när hon på myndighetens uppmaning försökte beställa hem ett coronatest möttes hon av förvirring.

– Jag ringde först till vårdguiden, men de hade ingen koll och hänvisade till Folkhälsomyndigheten. När jag ringde dit sa de att vi skulle ta bilen till en testplats, men vi bor mitt i stan och har ingen bil. Då blev vi uppmanade att ringa närmsta vårdcentral, säger Julia Olsson.

Hon är inte längre folkbokförd i Sverige och kan därför inte ladda ner appen som många stockholmare använder för att beställa hem ett test. När hon i stället ringde närmaste vårdcentral, där hon tidigare hade varit listad, ifrågasatte de varför hon överhuvudtaget skulle testa sig utan att ha symtom, berättar Julia Olsson.

– Det var lite förvånande. De var tveksamma och verkade inte ha koll på de nya direktiven kring smittan i Storbritannien. När jag till slut fick boka en tid för att hämta ut testet, sa de att någon i min familj kanske kan hämta det åt mig. Vi kom fram till att min mamma får åka dit, men det blir också konstigt eftersom jag bor hos mina föräldrar. Om det visar sig att jag är smittad lär de också ha fått det.

FHM: ”Regionerna ansvarar”

Sara Rörbecker, pressekreterare på Folkhälsomyndigheten, skriver i ett mejlsvar till Expressen:

”Det är regionerna som ansvarar för testverksamheten mot människor, så hör gärna med regionen direkt, alternativt SKR eller Inera/1177, när det gäller möjligheter till testning för personer som saknar svenskt id.”

Emma Spak, sektionschef vid SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, berättar att möjligheterna att testa sig ser olika ut i regionerna, för personer som saknar folkbokföring i Sverige. Hon nämner dock inget om specifikt hemtest för att undvika att lämna hemmet.

– Ofta kan man inte boka via elektroniska system, utan behöver vända sig direkt till vården för att få en tid för testning. Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan exempelvis få hjälp via vårdcentralen, säger Emma Spak under Folkhälsomyndighetens presskonferens på tisdagen.

Region Stockholm: Alla har kanske inte fått informationen

Region Stockholms presstjänst skriver i ett mejl till Expressen under tisdagen:

”Rekommendationerna om att provta alla resenärer som kommit från Storbritannien efter den 12 december kom i går, så alla vårdgivare kanske inte fått all information ännu. Under tisdagen gick information ut till alla vårdcentraler i regionen.

Så här ska det fungera:

Alla resenärer som anlänt från Storbritannien efter den 12 december uppmanas att provta sig för covid-19, i första hand i appen Alltid Öppet.

I appen finns en fråga om användaren anlänt från Storbritannien. Den som svarar ja får en egen beställningsnyckel som kan använda för att boka provtagning på 1177.se.

På 1177.se finns ytterligare ett annat alternativ för provtagning av Storbritannienresenärer.

Om resenären inte kan använda appen men kan logga in på 1177.se kan de på en vårdcentral få en beställningsnyckel så att de själva kan boka provtagning på 1177.se.

Om resenären varken kan använda appen eller logga in på 1177.se ska vårdcentralen hjälpa dem med provtagning hela vägen. Detta kan vara aktuellt för personer som inte har svenskt personnummer.

All provtagning är gratis i Region Stockholm, även för den som saknar svenskt personnummer.”

