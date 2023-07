Efter mycket varmt och torrt väder under maj och juni har juli präglats av lågtryck som gett regn och ostadigt väder i stora delar av landet. Enligt prognosen fortsätter regn och rusk en bit in i augusti.

– Den som hade semester i juli har haft otur med vädret. Det har varit otroligt många lågtryck under juli. Men det är 30 dagar kvar av den meteorologiska sommaren så än finns det hopp, säger meteorolog Pall Agust Thorarinsson, på väderinstitutet Stormgeo.

Västra Götaland i regntoppen

Han förklarar att Västra Götaland, Bohuslän, Dalarna, Medelpad och Ångerland har fått mest regn under juli. Mätstationen Mollsjönäs i Västra Götaland toppar regnligan med 280 millimeter under juli – och Västra Götland har sex av de sju första mätstationerna på topplistan när det gäller nederbörd under hela juli.

– Snittet för juli är 50–100 millimeter i hela landet, men i år har vi fått 125–300 millimeter, säger meteorologen.

Här har det regnat mest den senaste veckan:

I Sidsjö i Medelpad fått mest regn – 101 millimeter, från måndag till söndag.

Uddevalla har fått 75 millimeter,

Väse i Värmland har fått 65 millimeter,

Lysekil har fått 60 milliliter,

Skattungbyn i Dalarna har fått 53 millimeter.

Blandat väder i augusti

Nästa vecka fortsätter regnet. Och norra Svealand, i trakterna kring Dalarna, och södra Norrland – Gästrikland och Hälsingland – är de som kommer få det blötast – om prognosen håller i sig.

– Den korta prognosen visar på ostadigt väder, regn och åska första veckan i augusti, främst i norra Svealand och södra Norrland. Men långtidsprognosen signalerar högtryck senare i augusti, säger Pall Agust Thorarinsson.

