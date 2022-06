Judiths dotter sköts ihjäl på BB – två dagar efter födseln

Debatten om vapen och de lagar som reglerar dem har blossat upp med full kraft efter masskjutningen i Uvalde, Texas för snart tre veckor sedan

Bara sedan tragedin på lågstadieskolan som tog 20 liv har en rad skjutningar inträffat på olika platser i landet. Enligt CNN har minst 250 masskjutningar inträffat i år, det vill säga en var femtonde timme.

Runtom i USA samlades tusentals amerikaner på lördagen för att protestera mot vapenvåldet – 450 evenemang var organiserade. Den största protesten har hållits i Washington DC, men även i New York hade många samlats för att marschera från Brooklyn till Manhattan via Brooklyn Bridge. Många eldsjälar var på plats - och inte sällan fanns en tragisk historia bakom engagemanget.

Suzette Robbins hamnade ansikte mot ansikte med en man med vapen. Foto: Adrianna Pavalica

”Stod ansikte mot ansikte”

För tre veckor sedan skulle Suzette Robbins parkera om bilen nära sitt hem på Coney Island i New York, när hon såg en man med vapen jaga en annan man.

– Den jagade mannen såg mig och gömde sig bakom mig, använde mig som en sköld. Min dotter gömde sig på golvet i bilen, jag hann inte in, berättar hon.

– Jag stod ansikte mot ansikte med en vapenman. Jag skrek om och om igen: ”bäst för dig att du inte skjuter” Jag var inte rädd, jag var arg, rasande, över att en sådan här sak händer mitt på dagen i vårt samhälle.

Till slut skrämde Suzette Robbins bort gärningsmannen med sitt skrikande, säger hon.

– Jag måste vara glad som är vid liv. Alla har inte samma tur. Så jag marscherar nu, för alla som inte längre kan.

Hon vill att lagarna ändras, bland annat hoppas hon att halvautomatiska vapen helt ska sluta säljas till privatpersoner, samt att åldern för att köpa vapen ska höjas till 21.

– Jag hoppas verkligen att det sker någon ändring nu. Men NRA (National Rifle Association, vapenlobbyorganisation, reds anm) håller för politikers ögon och öron. Det är dags att öppna dem.

”Barnets pappa sköt henne”

Olika organisationer och sammanslutningar har kommit till marschen, band annat en sjuksköterskeförening.

Judith Cutchin är akutsjuksköterska som vårdat många skadade. Hon går i tåget över Brooklyn Bridge, tyst, sammanbiten. Hon orkar inte ropa som många runtomkring gör: hon bär på något tungt. Framför sig håller hon ett porträtt på sin dotter, som blev skjuten till döds för nio år sedan.

– Två dagar efter att hon fött barn kom barnets pappa till BB och sköt henne och sedan sig själv. Jag hamnade i chock, i sorg. Det är fortfarande samma känsla i dag, säger hon.

Judith Cutchin kräver nya lagar om vapenägandeskap. Foto: Adrianna Pavalica

Hon är av åsikten att vem som helst inte ska få bära vapen, och hoppas på striktare lagar, till exempel så kallade red flag-lagar, där personer kan ”flaggas” och därmed stoppas från att köpa vapen om det finns misstanke eller rädsla för att personen ska skada sig själv eller andra.

– I dag har USA inte lagar som effektivt skyddar invånarna. Barn drabbas, äldre, alla. Det krossar mitt hjärta, säger Judith Cutchin.

Tusentals protesterade mot vapenvåld i USA

På New Yorks demonstration syns alla åldrar och Monica Aquino är på plats med sin man Eduardo Lopez och sonen Jean-Carlo Aquino.

– Hela familjen är aktivister, vi har gjort det här i fem år nu. Min son gick på sin första vapenprotest på sin 14-årsdag, i stället för att ha kalas. Och efter skjutningarna i Buffalo och Uvalde är vi ännu mer engagerade: det har blivit för mycket, även här i New York, det håller på att bli riktigt farligt att röra sig utanför hemmet, säger hon.

Monica Aquino är på plats med sin man Eduardo Lopez och sonen Jean-Carlo Aquino. Foto: Adrianna Pavlica

Precis som många andra vill familjen höja åldern för när man får köpa vapen och helt förbjuda tyngre vapen. Och engagemanget startade när Eduardo Lopezs brorsson Christopher blev skjuten till döds som 17-åring. Eduardo Lopez har fortfarande, 19 år efter händelsen, svårt att prata om det. Han är sammanbiten, skakar på huvudet.

– Han var i en park med en kompis och blev skjuten där av en person kopplad till gängverksamhet. Alla i släkten är fortfarande helt förstörda, säger han.

Demonstrationen i New York har pågått i omkring fyra timmar och många håller i hemmagjorda, arga skyltar: ”Fan ta era vapen”, ”Skydda våra barn”, ”Vapenlagar nu”. Många lärare är på plats, däribland Jem Mac som samlat in 115 000 dollar till Uvalde via sociala medier.

– Personalen på skolan hade ett möte efter Uvalde, men det finns gränser för vad lärare kan göra och hur mycket vi kan kämpa för att det inte ska hända våra klasser. Vi har övningar flera gånger om året, så kallade school drills, där vi låtsas att det är en skjutning och lär oss hur man ska agera. Det är traumatiserande för barnen, vad ska jag säga till mina åttaåringar? Att politikerna inte gör tillräckligt för att skydda dem?

Läraren Jem Mac som samlat in 115 000 dollar till Uvalde via sociala medier. Foto: Adrianna Pavlica

Scott: Många vapenägare missförstådda

Inga motdemonstrationer har hållits i New York. Däremot har enstaka vapenägare kommit för att delta i demonstrationen mot vapenvåld. Scott Pappalardo beskriver sig själv som en ”stolt vapenägare”.

– Jag växte upp i ett hem där western-filmer spelades hela tiden. Mina hjältar hade inte superkrafter, utan vapen. Så när jag blev vuxen skaffade jag egna. Men efter Parkland-skjutningen 2018 förändrades något i mig, säger han eftertänksamt.

Scott Pappalardo menar att många vapenägare är missförstådda. Foto: Adrianna Pavalica

Han bestämde sig för att förstöra sitt halvautomatiska vapen, en AR-15, och filmade det. Videon blev viral och debatterad.

– Jag kände att jag inte kunde äga ett sådant vapen längre. Men jag ville inte sälja det, för tänk om det skulle hamna i fel händer och bidra till människors död. Så jag förstörde det i stället.

Vid mötesplatsen för dagens demonstration har han satt upp tio stora foton, alla med en ros vid sig. Det är offren från Skjutningen i Buffalo som han vill hedra. Och Scott Pappalardo säger att många vapenägare är missförstådda.

– En majoritet av vapenägare är för utökade bakgrundskontroller till exempel. De flesta anser att det andra tillägget i konstitutionen, som ge oss rätt att ha vapen, är absolut.

Han använder liknande formuleringar som Joe Biden gjorde i sitt emotionella tal efter skolskjutningen i Uvalde. Och Scott Pappalardo hoppas att politiker från båda partier den här gången kan mötas och att diskussionerna ska resultera i något konkret.

- Extremen på ena sidan vill inte ha några vapen, de på andra ytterkanten vill ha total frihet när det gäller vapen. Det är dags att mötas i mitten.