Det var under ett videosamtal på Zoom med medarbetare från The New Yorker och radiokanalen WNYC som Jeffrey Toobin, 60, syntes onanera i bild, vilket Vice var först med att skriva om.

Enligt New York Times hände det under en paus i redaktionernas planering inför amerikanska presidentvalet, när Jeffrey Toobin hade startat ytterligare ett videosamtal.

– Jag gjorde ett pinsamt dumt misstag när jag trodde att jag inte syntes i bild. Jag ber om ursäkt till min fru, min familj och mina kolleger, säger Toobin, i ett uttalande.

Toobin stängs av från New Yorker

Nu har han stängts av från sitt arbete på The New Yorker under tiden som händelsen utreds.

– Jag är ganska säker på att Toobin inte förstod att vi kunde se honom, säger kollegan Masha Gessen, till New York Times.

Enligt tidning fortsatte samtalet som om inget hade hänt.

Jeffrey Toobin är jurist i grunden och har även haft uppdrag som juridisk kommentator för CNN och ABC News. CNN uppger att Toobin har bett om ledigt från sitt arbete på tv-kanalen.