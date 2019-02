Det är en av de största massmigrationerna i Sydamerikas historia. Sedan 2014 beräknas cirka tre miljoner venezolaner ha lämnat sitt land och sökt sig utomlands, de flesta till grannlandet Colombia. Det är var tionde invånare i Venezuela.

President Nicolas Maduros politik har lagt Venezuela i ekonomiska ruiner. Foto: RODRIGO ABD / AP TT NYHETSBYRÅN

Socialisterna under presidenten Nicolas Maduro har genom sitt vanstyre lagt landet i ekonomiska ruiner. Detta är egentligen ett oljerikt land men bnp har halverats på fem år och den årliga inflationen 2018 låg på ofattbara 1,7 miljoner procent. Det betyder att den som hade besparingar värda 100 000 kronor vid årets början, på nyårsafton bara hade cirka sex kronor kvar.

Så din lön blir i praktiken ingenting värd. Och priskontrollerna gör att hyllorna i matbutikerna gapar tomma.

Mariza - hon heter egentligen något annat - är en av de många tusentals venezolaner som därför har flytt sitt land. Hon är utbildad sjuksköterska och har tre barn. Hon lämnade dem hemma i Venezuela tillsammans med barnens mormor för att söka försörjning i Colombia.

Patricia, 30, klär på sig i en bar i Calamar, Cplombia. Hon är en av många venezolaner som tvingas försörja sig på att sälja sina kroppar. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP TT NYHETSBYRÅN

Lönen räckte till en påse mjöl

Hon hade tröttnat på att hennes månadslön som sjuksköterska räckte för att köpa en påse mjöl. Hon hade tröttnat på att tillbringa nätter utanför snabbköpet i hopp om att kunna ta sig in på morgonen och köpa vad helst som fanns på hyllorna.

Men något jobb hittade hon inte i Colombia.

- Det är frustrerande för jag vet hur mycket jag arbetade. Jag ägnade fem år av mitt liv åt att studera, men de är förlorade för det är inte värt något, berättar hon för CNN.

Inte nog med att hon inte hittade något jobb i sjukvården. Det fanns inga jobb överhuvudtaget. Inte ens i städbranschen.

Till slut fann hon bara en utväg.

- Att ha en man i dag och en annan i morgon, det är inte lätt, säger hon med tårar i ögonen till CNN:s reporter.

- Men som mamma, så gör man vad man måste.

Marizas familj stödde alla en gång Hugo Chávez och även efterträdaren Nicolas Maduro, berättar hon. Hon minns en tid då man lämnade Venezuela för att åka på semester, inte av tvång.

Familjen hemma vet inte att hon prostituerat sig, men hon säger att hon hoppas att de ska förstå:

- Min mamma är en supermamma. Och jag vet att den dag hon får veta vad jag har gjort, så kommer det att såra henne men hon kommer inte att fördöma mig.

Mariza är långt ifrån ensam om detta öde. I städer som Cucuta eller Calamar är det inte svårt att hitta kvinnor från Venezuela som tidigare hade egna yrkesliv och karriärer men som nu säljer sina kroppar.

Sonia, 35, från Venezuela gråter när hon berättar om sitt som prostituerad. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP TT NYHETSBYRÅN

Advokaten: Jag blir galen över vad jag gör

Som advokaten Malcia. CNN har träffat även henne. Hon insåg att hon inte skulle hitta jobb som jurist, men hoppades att i alla fall kunna arbeta som hembiträde, barnuppassare. Men nej.

- Jag höll på att bli galen i Venezuela, och det håller jag på att bli här också för jag gör saker som inte är bra, för att överleva.

- Jag knäböjer varje kväll och frågar Gud om förlåtelse. Jag tänker på mina barns ansikten. På mina föräldrar. Det är inte lätt.

Den 26-åriga Alegria arbetade som historielärarinna hemma i Venezuela men hennes lön var till slut bara värd tio kronor i månaden.

- Det räckte inte ens för ett paket pasta, säger hon till AFP.

Även hon sökte andra jobb i Colombia men det fanns inga att få. Nu arbetar hon som prostituerad tillsammans med åtta andra venezolanska kvinnor på en lokal bar i Calamar.

Hon får mellan 110 och 160 kronor åt gången. Barägaren behåller cirka en femtedel. Hon kan tjäna ihop upp till 1 000 kronor på en natt.

Jolie: ”Vi gör det på grund av krisen”

Men som tidningsbudet Joli, 35, säger:

- Vi hade aldrig för avsikt att prostituera oss. Vi gör det på grund av krisen.

Själv förlorade hon jobbet eftersom det inte längre fanns några tidningar att bära ut. Hon gick från stad till stad i Colombia på jakt efter arbete, men förgäves. Och hon har tre barn hemma att försörja.

- Jag hade ryggen mot vägen, säger hon till AFP.

Det finns dock kvinnor som råkar än värre ut. En del faller offer för trafficking. De lockas i gränsstäder som Cucuta av löften om arbete på andra håll i landet, som i huvudstaden Bogota.

Utlovas jobb, blir sexslavar

Där tvingas de i stället in i sexindustrin. De får pass och ID-handlingar beslagtagna och låses in i rum eller lägenheter och tvingas ofta arbeta i upp till 20 dagar utan betalning för att täcka ”transportkostnader”.

- Kvinnorna tillåts lämna sina rum i en kvart varje dag och får betala upp till 300 kronor i böter om de återvänder för sent, berättar åklagare Nestor Martinez för nyhetsbyrån Reuters.

Polisen i Colombia har gjort flera räder mot bordeller och befriat över 80 kvinnor från Venezuela som i praktiken levt som sexslavar de senaste månaderna. Det verkliga antalet offer tros vara mycket högre.

- Trafficking nätverk anpassar sig och drar fördel av migrationsströmmarna in i Colombia, säger Cristina Rosero på människorättsorganisationen Women's Link Worldwide i Bogota.

De senaste veckornas händelser ger en del hopp i Venezuela. President Nicolas Maduro är pressad och oppositionsledaren Juan Guaido har erkänts som president av de flesta EU-länderna och USA.

Lastbilar från Venezuela blockerar en bro på gränsen till Colombia. President Nicolas Maduro vill inte ta emot hjälp utifrån. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Men Maduro kämpar emot. Han vill inte ens släppa in de nödsändningar som bland annat USA försöker få in via just Colombia. Guaido lovade i ett möte i Caracas i veckan att han på något sätt ska få in hjälpen.

Säkert är att den behövs. Osäkrare är om den tillåts nå fram.