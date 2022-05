Planen var att regeringen inför höstens val tydligt skulle kunna visa på en vändning när det gäller dödsskjutningar och gängvåld.

Länge trodde man från Socialdemokraterna att det var möjligt, att det skulle hinna vända innan valet, och de var också de signalerna man gav så sent som i början av förra året. Men det blev aldrig någon vändning under 2021, och 2022 tycks innebära ännu ett dystert rekordår.

Antalet dödsskjutningar var den sista april i år redan uppe i 27, enligt Polisens egna siffror. Vid samma tidpunkt förra året var det 8 dödsskjutningar, och året innan dess 15. Än så länge tyder alltså siffrorna på en kraftig ökning av de dödliga skjutningarna även i år.

Johansson (S) om senaste Infostat-siffrorna

Och så kom påskhelgens våldsamma kravaller som chockade många. Så även Morgan Johansson (S), Sveriges justitieminister sedan snart åtta år.

– Jag blev väldigt skakad av de berättelser jag hörde av de poliser som varit med. Hur allvarligt våldet hade varit. Det var exceptionella våldshandlingar vi pratar om, där himlen blev svart av sten som regnade ned över dem. Det var poliser som tänkte att de inte skulle komma hem igen, säger han.

Kravallerna, som uppstod efter Rasmus Paludans aviserade koranbränningar, lämnande efter sig över 100 skadade poliser och ett 20-tal uppbrända och förstörda polisbilar.

Vad är din förklaring till att det blev så här?

– Det finns grupper i det svenska samhället som inte accepterat de här grundläggande yttrande- och tryckfrihetsreglerna vi har. Som på rent ideologisk grund är emot det och inte verkar förstå vad det är för land de bor i. Sedan har vi de gängkriminella som tar chansen när tillfälle erbjuds att angripa polisen.

Men ni har inte lyckats vända utvecklingen med gängvåldet, eller hur?

– Inte när man ser på siffrorna. Det är helt uppenbart så att det finns väldigt mycket mer kvar att göra. Det vi gjort under de här åren är att vi skärpt straffen på i så gott som alla de här brotten man begår. Och vi har förstärkt polisens resurser så att man kan ta fler som begår de här brotten. Nu har vi rekordmånga i häkten och på anstalter. Över 7 000 frihetsberövade, säger Morgan Johansson.

Brinnande polisbuss i Örebro i påskas. Foto: Kicki Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Att man trots det inte lyckats bättre beror på att det för varje person som grips finns en annan som är beredd att ta över. Och så bara fortsätter det.

Har det förvånat er?

– Jag skulle nog säga att det visar att problemet har varit mycket mer djupgående än vad många trott.

Än vad du har trott?

– Det är klart att man vetat att segregeringen har gått väldigt långt. Men det är helt uppenbart att man borde ha ingripit mot de här barnen och ungdomarna som det gick snett för långt tidigare.

Regeringen har inte lyckats vända utvecklingen med gängvåldet. ”Jag skulle nog säga att det visar att problemet har varit mycket mer djupgående än vad många trott”, säger Morgan Johansson. Foto: OLLE SPORRONG

Bilderna under påskhelgen på en kapad polisbuss som kördes runt av upprorsmakare i Örebro och poliser som tvingades retirera tillbaka har fått många att ifrågasätta polisens förmåga att upprätthålla våldsmonopolet.

Vad säger du om den kritiken, att staten genom polisen, inte klarar av sin mest grundläggande uppgift?

– Polisens uppgift är att man ska göra det. Därför måste polisen ha de verktyg och de resurser som behövs för att klara av sin uppgift. Nu gör vi som du vet mycket stora resurstillskott till polisen. Vi i det närmaste fördubblar polisens anslag, säger Morgan Johansson och pekar på ett papper han har framför sig på sitt kontor, som visar anslagsutvecklingen till polisen.

Det visar mycket riktigt på en rejäl ökning, om än inte någon fördubbling. När Socialdemokraterna kom till makten 2014 var det årliga anslaget till Polisen 21,3 miljarder kronor. Åtta år senare, valåret 2022, är anslagen uppe i 33,8 miljarder. En ökning med 12,6 miljarder, motsvarande 59 procent. Och åren framöver kommer anslagen utökas ytterligare.

När det gäller polistäthet – antal poliser per 100 000 invånare – placerar sig Sverige i EU:s bottenskikt. Foto: OLLE SPORRONG

Men hittills tycks det alltså inte räcka för att bryta våldsutvecklingen i landet. Man ska samtidigt ha klart för sig att även om Polismyndigheten vuxit kraftigt så har det inte blivit särskilt många fler poliser, utan det är andra anställda i myndigheten som ökat.

Vad som också framgår av statistik från Polisförbundet är att andelen poliser per 100 000 invånare inte ökat alls sedan Socialdemokraterna kom till makten 2014, utan tvärtom minskat över tid. För drygt tio år sedan, 2010, hade Sverige 216 poliser per 100 000 invånare. Idag är den siffran 205 poliser per 100 000 invånare.

Under Morgan Johanssons första år vid makten skedde en ganska rejäl minskning av polistätheten, och även om det nu sker en ökning igen så är regeringen knappt ens tillbaka där den började 2014, då polistätheten var 206 poliser per 100 000 invånare. Och Sverige har alltjämt bland den lägsta polistätheten i EU.

Är det verkligen rimligt med tanke på våldsutvecklingen i landet?

– Nej, men från och med nu ökar polistätheten ganska kraftigt, säger Morgan Johansson.

Han pekar återigen på siffror, den här gången över att antalet blivande poliser som just nu utbildas, är rekordmånga.

– Jag är väldigt stolt över allt det vi har gjort. Vi utbildar nu fler poliser än någonsin och startar två nya polisutbildningar, säger han.

”Vi har gjort så mycket med straffskärpningarna, polisen och brottsbekämpningsdelen, nu handlar det om att bryta nyrekryteringen”, säger Morgan Johansson om arbetet med att stoppa gängvåldet. Foto: OLLE SPORRONG

Problemet för Morgan Johansson och regeringen är att få tycks tro att han – eller någon annan politiker för den delen – kommer lyckas vända våldsutvecklingen.

Siffror som Infostat tagit fram till Expressen visar tvärtom att svenska folket är påtagligt pessimistiska. Hela 65 procent av befolkningen tror att det kommer finnas fler särskilt utsatta områden om tio år. Bara 14 procent tror att man från politiskt håll kommer lyckas minska antalet utsatta områden.

Enligt samma undersökning uppger hela 84 procent av svenska folket att det finns områden som polisen inte längre har kontroll över. Och 42 procent uppger att man har ett sådant område i sin egen hemkommun.

Infostats mätning visar att sammanlagt 65 procent tror att Sverige har fler särskilt utsatta områden om tio år.

Morgan Johansson säger sig förstå hur människor känner.

– Man ser ju hur skjutningarna fortsätter, när man var och varannan dag ser i sin mobiltelefon att det varit ytterligare en skjutning. Men när man börjar läsa om att polisen tar ytterligare kriminella och när skjutningarna väl minskar på den ort där man bor, då kan man ganska snabbt vända den känslan, säger han.

Regeringen har sedan Magdalena Andersson tog över som statsminister i november börjat använda sig av betydligt mörkare ordalag när utvecklingen i landet beskrivs. Det talas inte längre om en stundande vänding. På en pressträff i slutet av april beskrev Magdalena Andersson i stället hur parallellsamhällen vuxit fram, och att segregation nu är så utbredd och samhället så svagt på flera håll att man inte klarar att trycka tillbaka våldet.

Det kombineras med löften om att ”vända på varje sten” för att bryta segregationen och gängvåldet.

Socialdemokraterna hoppas, genom att tala klarspråk, att väljarna åter ska anförtro dem uppgiften att bryta utvecklingen. Frågan är bara hur det ska gå till?

Enligt Morgan Johansson kommer fokus i mycket större utsträckning vara på det förebyggande arbetet framöver, även om vissa straffskärpningar också är att vänta.

Jag vill inte ge några sådana tidshorisonter.

– För varje kille vi tar står det minst en till bakom som är beredd att fylla de skorna. Och det är därför den viktigaste uppgiften framåt är att se till att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen. Vi har gjort så mycket med straffskärpningarna, polisen och brottsbekämpningsdelen, nu handlar det om att bryta nyrekryteringen, säger han.

Enligt Morgan Johansson är det ”klassisk socialdemokratisk välfärdspolitik” som därmed behövs.

– Det handlar om skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Riktat till de utsatta områdena, säger han.

Men varför ska man tro att ni kan vända detta nu när ni inte lyckats hittills?

– Därför att man se på alla de insatser som gjorts hittills och man ska se att vi nu har sett till att komma åt många av de som begår de här grova brotten. Det är inte bara hantlangarna i de lägre nivåerna utan det är också allt fler av gängledarna som nu sitter i fängelse. Och sedan det viktigaste av allt: Att se till att vi nu ska bryta själva nyrekryteringen.

Hur lång tid kommer det ta innan vi ser en ordentlig minskning av våldet?

– Jag vill inte ge några sådana tidshorisonter. Men på de platser där man lyckats vända utvecklingen genom att ta de mest brottsaktiva individerna, där Malmö är ett sådant exempel, ökar också tryggheten ganska snabbt.

Expressens politikreporter Tomas Nordenskiöld intervjuar justitieminister Morgan Johansson (S) på dennes kontor. Foto: OLLE SPORRONG

Socialdemokraterna har traditionellt haft ett mycket starkt stöd i många av de socialt utsatta områdena och bland många invandrargrupper. Men inför valet utmanas man nu av det nybildade partiet Nyans, som framför allt vänder sig till muslimer.

Partiledaren Mikail Yüksel har ett högt tonläge och beskriver Sverige som ett islamofobiskt samhälle och har krävt att alla polischefer som var med och beviljade tillstånd till Rasmus Paludan ska få sparken.

Morgan Johansson känner väl till partiet, och beskriver det som ett hot mot det öppna samhället.

– Det verkar vara ett parti som vill splittra och slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället, och det tror jag är extremt farligt. Vi har totalt motsatt uppfattning. Vi måste ha en politik som håller samman oavsett vilken religion du tror på, säger han.

Vad är du orolig för?

– Alla partier som syftar till att splittra samhället ska man vara oroade för. Sverigedemokraterna är ett annat parti som försöker slå in en kil mellan muslimer och resten av samhället, och det här partiet försöker med det fast från andra hållet.

Det är en radikaliserad höger som vi har att göra med.

Morgan Johansson avfärdar också bestämt bilden som Nyans ledare Mikail Yüksel ger av Sverige, som rasistiskt och islamofobiskt.

– Det är totalt fel, påstår jag. Men jag vet att de försöker sätta den bilden med hjälp av influensers utomlands. Vi hade ju den här kampanjen mot socialtjänsten för några månader sedan. Men jag tycker det är totalt fel att påstå att Sverige som land är rasistiskt och islamofobiskt. Sedan finns det naturligtvis enskilda individer som ser ner på människor som kommer från andra länder, men som land är vi absolut inte det.

Morgan Johansson har ett högt tonläge på Twitter. Foto: OLLE SPORRONG

Morgan Johansson är den i regeringen med längst ministererfarenhet, snart 12 år om man räknar in de fyra åren som folkhälsominister i Göran Perssons regering. Han är också en av landets mest omstridda politiker med ett högt tonläge på inte minst Twitter, och ett ständigt misstroendehot hängande över sig.

– Det beror på att jag haft kontroversiella frågor på mitt bord som väcker starka känslor, säger han.

Men oavsett hur det är med den saken har Magdalena Andersson uppenbart stark tilltro till Morgan Johansson, som hon känner sedan tiden i studentförbundet. I den regering hon bildade i höstas fick Morgan Johansson en än tyngre portfölj, när inrikesministerposten lades över på honom.

Och tilltron är ömsesidig. Morgan Johansson tror inte att Moderaterna och Ulf Kristersson har en chans att utmana henne om makten i september.

– Man kan knappt skilja på de här partierna till höger längre. M, KD och SD flyter ihop i en enda röra. Det är en radikaliserad höger som vi har att göra med, säger han.

– Vi kommer ta hem det här.

