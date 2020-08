Johan Giesecke får toppuppdrag på WHO

Tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke får ett nytt toppuppdrag på Världshälsoorganisationen WHO, bekräftar han för Ekot.

Epidemiologen meddelade för bara några dagar sedan att hans konsultkontrakt hos Folkhälsomyndigheten går ut vid årsskiftet och att han då slutar.

Giesecke är redan i dag rådgivare åt WHO, men nu blir han vice ordförande i STAG-IH-gruppen (The Strategic and Technical Advisory Group for Infectious Hazards). Gruppen tar bland annat fram strategier för hur WHO ska agera i olika virus, exempelvis coronaviruset.

När Giesecke medverkade i Sveriges Radios ”Söndagsintervjun” för några dagar sedan sa han att han tror att smittspridningen av coronaviruset kommer att fortsätta under en tid framöver i form av klustersmitta.

– Jag tror vi får vänja oss vid att den här sjukdomen inte kommer att försvinna.