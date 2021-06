Joe och Jill Bidens hund Champ är död

Ända sedan 2008, sedan innan Joe Biden blev Barack Obamas vicepresident, har schäfern Champ funnits vid familjen Bidens sida. När Joe och Jill Biden flyttade in i Vita huset följde de den långa, sånär som på Trump, obrutna traditionen med presidenter som har husdjur.

– Han var vår ständiga, älskade följeslagare under de gångna 13 åren och han var avgudad av hela familjen, säger de i uttalandet.

– Han älskade att krypa upp vid våra fötter framför brasan, att vara en lugnande närvaro på möten och att sola sig i Vita husets trädgård. När han var yngre älskade han att jaga golfbollar eller att springa för att få tag i våra barnbarn på gräsmattan i Delaware.

Bitincidenter med den andra schäfern Major

Champs hälsa hade blivit sämre under den senaste tiden på grund av hans stigande ålder. Joe Biden köpte hunden i december 2008, efter att Obama vunnit valet, men innan tillträdet. Köpet var ett infriat löfte från Jill Biden, som sagt att han fick köpa hunden – om han och Obama vann valet. Under jullovet bestämde barnbarnen att hunden skulle heta Champ – en blinkning till det smeknamn Joe Bidens far gav honom som liten.

Presidentparet har ytterligare en schäfer, treåriga Major, som de adopterade från ett hundstall 2018. Major har varit inblandad i ett par bitincidenter under den korta tiden i Vita huset. I början av mars bet Major en Secret Sevice-anställd så illa att denna behövde behövde vård.

Under en intervju i The Kelly Clarkson Show i februari berättade presidentfrun Jill Biden om hur hon kämpade med husdjuren.

– Jag har verkligen försökt få hundarna att känna sig som hemma, sa hon då.

LÄS MER: Hundarna som flyttar med Biden till Vita huset