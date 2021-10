Joe Bidens märkliga present till stjärnan

Det är i ”Jimmy Kimmel Live” som sångerskan och skådespelerskan Olivia Rodrigo berättar om sitt besök i Vita huset i somras, där hon var för att uppmuntra unga att ta vaccin mot covid-19.

– Vita huset är ett så coolt ställe. Jag var så nervös, säger hon.

Hon berättar att alla, inklusive presidenten, vicepresident Kamala Harris och pressekreteraren Jen Psaki var så snälla, men att hon var nervös över alla historiska föremål som fanns där.

– Jag var rädd att jag skulle nysa och ha sönder något ovärderligt föremål. Det var helt galet, men jag kom ut därifrån utan att ha haft sönder något. Tack, gode gud.

Fick väska med presenter

Sedan avslöjade sångerskan att hon fått några presenter under sitt besök. Jimmy Kimmel visar upp en bild på Olivia Rodrigo och presidenten, bärandes varsitt par pilotglasögon från Ray Ban – presidentens ständiga följeslagare. Kimmel frågar om hon hade med sig sitt eget par:

– Han gav dem till mig. Jag såg inte vad det var först, det var i en liten väska. Han gav mig några M&M:s och han gav mig ett skohorn, vilket var lite konstigt. Det hade presidentens emblem på sig, säger Olivia Rodrigo.

Kimmel svarar skämtsamt:

– Om ni någonsin trodde att Joe Biden var för gammal för att vara president så vet ni att han är det nu. Han ger bort skohorn.

Olivia Rodrigo slog igenom som Disney-stjärna i ”High School Musical: The Musical: The Series” men har under året blivit en ännu större stjärna efter en rad hitsinglar och sitt debutalbum ”Sour”, som gick rakt in på Billboards förstaplats när det släpptes i maj.

