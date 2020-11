Joe Biden misslyckades med att få en drömstart

Joe Biden, 77, och hans fru Jill Biden, 69, kom till hemstaden Wilmington i Delaware under tisdagseftermiddagen, lokal tid, efter en stenhård spurt mot Donald Trump, där marginalerna i de viktigaste staterna har svängt mellan ett hyfsat försprång ner till rakbladstunna skillnader mellan kandidaterna.

Under ett av de sista stoppen före valvakan, där Biden stannade till för att möta några väljare på hemmaplan i Wilmington, lät han hoppfull.

– Jag hör att det är ett överväldigande valdeltagande. Speciellt för unga, kvinnor, och överväldigande deltagande av afroamerikanska väljare, speciellt i Georgia och Florida, över 65 år. Det som sker ser ut att båda gott för min bas som stöttar mig, så vi får se.

Folk följer dramatiken i kylan

Biden fick också en fråga om han skulle klara att vinna presidentskapet om han förlorar Ohio (mätningarna tyder på Trumpvinst).

– Tja, det finns andra traditioner också. De har inte lyckats vinna om de inte vinner i Pennsylvania. Det finns alla möjliga traditioner. Det enda man vet är att traditioner är till för att brytas. Det är så mycket som kan hända nu. Vi får se.

Under natten, svensk tid, var medier och en del Bidensupportrar samlade vid konferensanläggningen Chase Center i centrala Wilmington.

Precis som under valkampanjen har Bidens stab hållit rejält avstånd till i princip allt och alla – för att skydda 77-åringen från coronaviruset – och nattens evenemang var inget undantag. Därför syntes tv-team och reportrar från Japan, Kanada, Grekland och många fler länder ute vid staket långt från den scen som byggts upp utanför Chase Center.

Solnedgången kom samtidigt som de första staterna stängde vallokalerna.

En gigantisk amerikansk flagga hängde från två lyftkranar, och ur högtalarna testspelades bland annat Bruce Springsteens låt ”We take care of our own”.

Ju längre kvällen gick, desto mer folk kom för att följa dramatiken på plats i den tilltagande kylan.

”Bara gud vet hur det här går”

Kareem Coleman och Charvis Johnson åkte ut till valvakan för att se om de kunde få en skymt av Biden. Båda är från Delaware och båda var mycket nervösa i natt.

– Bara gud vet hur det här går, hu, säger Charvis Johnson.

– Man tänker på hur det var förra gången, när det såg bra ut för Hillary och så vände det, bara sådär. Men ja..., säger Kareem Coleman.

Vicepresidentkandidaten Kamala Harris flögs in till valvakan i Delaware efter att ha lagt de sista stoppen i Michigan. Hon och maken Doug Emhoff kom för att vaka in valresultatet med Joe Biden och hans fru Jill.

Vid tre-tiden i natt hade Joe Biden själv inte synts till.

Under valmötet i Philadelphia stod Biden dock för en blunder, när han inte lyckades säga rätt namn på sitt barnbarn som var med. När han skulle presentera Finnegan Biden kom ett annat namn ut.

– Det här är min son Beau Biden, som flera av er hjälpte till att välja till senaten i Delaware, sa han.

Beau är demokratens avlidne son. Han dog av en hjärntumör 2015 vid 46 års ålder.

Under talet i Philadelphia fortsatte sedan misstagen. Efter att ha kallat barnbarnet för sonens namn lade Biden armen runt henne och kallade henne Natalie – hans andra barnbarns namn.

Efter den grodan klappade Biden på den rätta Natalie innan han förklarade sig:

– Det här är Natalie, det här är Beaus dotter.

