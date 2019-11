Jimmy Carter till sjukhus för hjärnoperation

Jimmy Carter, 95, lades in på sjukhus i Atlanta på måndagskvällen, lokal tid, och kommer att opereras under tisdagen. Läkarna ska operera den tidigare presidenten för att lätta på trycket i hjärnan efter blödningar som orsakats av hans tidigare fallolyckor, meddelar the Carter Center.

Flera fallolyckor för Jimmy Carter

Tidigare i år blev den 95-åriga Jimmy Carter den äldsta presidenten i amerikansk historia, men han har också under året drabbats av två fallolyckor som tvingat honom till sjukhusvistelser. I maj behövde han opereras efter ett fall då han bröt höften. Förra månaden tvingades han tillbaka till sjukhus efter ytterligare ett fall, då han bröt ett bäckenben. Då visade han snabbt upp i offentligheten igen – med blåtira och ett bandage kring huvudet – när han deltog i ett välgörenhetsbygge i Nashville.