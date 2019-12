Jimmie Åkessons svar på Jonas Gardells öppna brev

På måndagens kultursida i Expressen skrev författaren och artisten Jonas Gardell ett öppet brev till Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Brevet inleddes med:

”Bäste Jimmie, Jag tar mig friheten att skriva direkt till dig eftersom du nu faktiskt är landets odiskutabla oppositionsledare.”

Gardell ifrågasatte sedan en debattartikel som SD-ledaren skrivit i Aftonbladet om det gamla trygga Sverige:

”Jodå, Jimmie, visst minns också jag ett annat Sverige, till exempel det Stockholm när jag var ung där skinnskallar härjade i Gamla stan och trakasserade invandrare och homosexuella, en tid då jag inte vågade röra mig i Gamla stan efter mörkrets utbrott.”

Påminde om SD:s rötter

Han påminde också om Sverigedemokraternas rötter i bland annat rörelsen Bevara Sverige Svenskt. Brevet avslutades med en hälsning om att Jimmie Åkesson gärna fick svara om han ville.

Det öppna brevet har nått en stor publik och är årets mest lästa kulturartikel i Expressen. Personer som bland andra Anne Ramberg, tidigare Advokatsamfundets generalsekreterare, och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP), har delat brevet i sociala medier.



Jimmie Åkesson svarar Jonas Gardell

På tisdagen svarade Jimmie Åkesson på Twitter att han gärna samtalar med Jonas Gardell, men i ett vanligt möte:

”Vad sägs om att ses och snacka i stället för att prata förbi varandra i media? Jag tror på samtalet och jag är övertygad om att jag kan lära mig något av dig. Kanske är det ömsesidigt?”



Jonas Gardell svarar på Jimmie Åkessons Twittermeddelande via ett mejl till Expressen:



”Hej Jimmie, Jag hörde via Expressen att du skrivit till mig på Twitter. Jag slutade med Twitter för ett par år sedan för att tonläget var så destruktivt. Jag fick helt enkelt för mycket hat, tyvärr inte minst från människor som stöder ditt parti. Därför, när jag ville starta en dialog med dig valde jag brevformen, just för att den ger tid till eftertanke och blir mer sansad, vi far inte i väg lika lätt, vilket jag tror är bra. Jag träffar dig gärna vid tillfälle men tycker först att vi kan mötas brevledes.”

Expressen har varit i kontakt med Sverigedemokraternas pressjour som hänvisar till Twitter.