Jimmie Åkesson: ”Man kallar oss för grisar”

Den 21 januari publicerades Peter Hultqvists krönika i Dala-Demokraten där han menar att den etablerade högern aldrig kommer kunna tämja högerextremismen och använde sig av talesättet: ”Hur mycket man än sminkar en gris så är det fortfarande en gris”.

Under tisdagskvällen mötte han Jimmie Åkesson, som var med via videolänk, under en debatt i Aktuellt.

– Jag tycker man måste dra en röd linje mot högerextremismen i Sverige. Vi har att göra med ett parti som använder sig av retorik som ”välj sida”, ”förbered er för strid”. Det kom i samband med amerikanska valrörelsen, sa Peter Hultqvist.

Hultqvist: ”Jag vill dra en röd linje mot detta”

Han tog upp Åkessons uttalanden om att kriga i riksdagen och under nästa valrörelse.

– Här drar man upp ett extremt språkbruk från ett extremt parti och sedan menar man liksom att alla andra ska falla undan, sa Peter Hultqvist och dunkade handen mot bordet:

– Jag accepterar inte detta, jag vill dra en röd linje mot detta. Det här är inte ett parti som Kristersson och Busch kommer klara av att tämja.

Jimmie Åkesson tog fasta på Peter Hultqvists djurliknelser.

– Det blir lite paradoxalt när man skriver en artikel som handlar om att vi behöver hålla god ton i debatten och sedan kallar man oss för grisar. Man pratar om att vi ska tämjas och det brukar ju vara djur man tämjer. Alltså, det är så lågt och det är ett sådant uppskruvat tonläge och vi är inte ens nära valrörelsen än. Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt.

Jimmie Åkesson om utspelen: ”Dimridåer”

Enligt Åkesson är Hultqvists utspel ett tecken på desperation hos regeringen.

– Det här handlar om att Peter Hultqvist, Stefan Löfven, Morgan Johansson och de andra i regeringen inte vill prata om att vi i genomsnitt har en skjutning om dagen och över 12 000 döda i covid-19. De vill inte prata om att vi har en elkris i Sverige just nu. Och då lägger man ut den här typen av dimridåer för att man vill ha en pseudodebatt i stället för att prata om de många, många problem som den här socialdemokratiska regeringen har orsakat.

Peter Hultqvist menade att Sverigedemokraterna har en undervegetation och en värderingsbildning som inte stämmer med med övriga politiska fältet, och inte är ett parti som andra.

– För min del handlar inte det här om desperation, det handlar om min ärliga uppfattning. Och jag tycker så här också, och det kanske är viktigt att säga, man måste som politiker ibland orka vara tydlig, måste orka säga som man tycker och som man känner och man måste orka dra en gräns. Jag tycker att för mycket av menlöshet inte leder den politiska debatten framåt, sa Hultqvist under Aktuellt-debatten.

”Tycker inte den nivån anstår en minister i Sveriges regering”

– Vi kan föra debatten på den här nivån, vi kan prata om Peter Hultqvists partikamrater som kom till Malmö och skrek antisemitiska slagord, prata om när Stefan Löfven sa att han skulle kriga eller strida tills han vinner valet och så vidare. Men jag tycker inte att vi ska föra debatten på den nivån. Jag tycker definitivt inte att den nivån anstår en minister i Sveriges regering, sa Åkesson.

Hultqvist kontrade:

– Jag tycker du ska ställa dig frågan, är det rimligt att föra resonemangen i nivån ”välj sida”, ”förbered er för strid”, ”samer och judar kan inte bli svenskar”. Ena dagen är abort mord, andra dagen drar ni tillbaka förslaget. Tycker du att Trump ska få Nobels fredspris? Du kanske skulle ta ansvar för den här typen av saker och rensa upp i den eventuella undervegetation som du dagligen umgås med.