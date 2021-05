Jill Bidens ord till Kamala Harris: ”Dra åt helvete”

Joe Biden och Kamala Harris försökte båda bli demokraternas presidentkandidat inför USA-valet 2020. Biden valde till slut Harris som sin vicepresidentkandidat – men vägen dit var långt ifrån enkel.

Politico har publicerat ett utdrag av den kommande boken ”Battle for the Soul”, skriven av Edward-Isaac Dovere, som visar hur spänt läget mellan Harris och Biden blev efter en av debatterna under det demokratiska primärvalet 2019.

Harris framhöll under debatten att Biden nyligen hade uttalat sig nostalgiskt om två senatorer som var uttalade förespråkare för ett segregerat USA.

– Om personerna han pratade om med sån tillgivenhet hade fått som de ville hade jag aldrig kunnat bli en amerikansk senator, sade Kamala Harris.

Joe Biden och Kamala Harris under debatten 2019. Foto: EDWARD M. PIORODA / CNN / POLARIS IMAGES

Joe Biden om Kamala Harris ord: ”Vilket jäkla skitsnack”

Hon ifrågasatte även vissa av Bidens politiska ställningstaganden mot beslut som gynnade färgade enligt New York Times.

– Jag tror inte att du är en rasist, sade Kamala Harris till Joe Biden under debatten – men trots det minns många fortfarande det som att det var just det hon anklagade honom för, däribland Donald Trump.

Under en paus i debatten ska Biden enligt boken ha kommenterat Harris uttalanden genom att vända sig till Pete Buttigieg, en annan av kandidaterna som deltog i debatten, och säga:

– Vilket jäkla skitsnack det där var.

Jill Biden till Kamala Harris: ”Dra åt helvete”

Kamala Harris ord om Joe Biden under debatten gjorde den blivande presidentens fru Jill Biden förbannad under ett samtal med partisympatisörer en vecka efter debatten.

– Efter allt han bryr sig om, kämpar för och har förbundit sig till så ställer du dig upp och kallar honom rasist utan grund? Dra åt helvete, sade Jill Biden riktat mot Kamala Harris enligt boken.

Jill Bidens pressekreterare Michael LaRosa nekar inte till att presidentens fru fällde yttrandet men väljer att inte kommentera incidenten närmare.

