Jessica kan tvingas sova på stengolv i flera nätter

➡ APOLLO

• Totalt har 160 resenärer evakuerat sina hotell och av dessa står runt 100 utan hotellrum på söndagen.

• Apollo har ställt in resor till det drabbade området för 60 stycken svenskar som skulle ha rest på söndagen. Just nu finns inga planer att ställa in flyg.

➡ VING

• 57 gäster har evakuerats. Majoriteten befinner sig enligt Ving på deras egna hotell på norra Rhodos och resten på uppsamlingsplatser på andra hotell.

• Omkring 40 resor till den den drabbade zonen är inställda, men för resten – ungefär 1300 stycken – avgår resan som vanligt.

➡ TUI

• Tui ställer in alla resor från Europa till Rhodos under söndagen och måndagen. Anledningen ska vara att man vill kunna erbjuda husrum åt de resenärer som drabbats på plats.