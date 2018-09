När Labour på söndagen samlades för sin kongress, är den brittiske oppositionsledaren Jeremy Corbyns förhoppning att hitta ett slagläge mot pressade premiärministern Theresa May.

Men först och främst måste Corbyn överbrygga de starka motsättningar som finns i hans eget parti.

– Den rena fientlighet som råder mellan Corbyn och hans motståndare är rätt så remarkabel, säger Anand Menon, statsvetarprofessor vid Kings College i London, till AFP om stämningen i Labour inför den fyra dagar långa kongressen i Liverpool.

LÄS MER: Engelska Labour utmanar Theresa May

Ett gyllene läge för Labour

Partiet har ett gyllene läge att utdela en smocka mot den konservativa brittiska regeringen.

Detta efter att premiärminister Theresa May i veckan som gick fick tummen ner av EU för sina brexitplaner.

På Labours kongress väntas den EU-vänliga delen trycka på för att partiet ska förespråka en ny folkomröstning om brexit vilket Corbyn sagt att han är emot.

Fram till i dag.

Corbyn förklarar nämligen att han är för en ny folkomröstning. Detta om medlemmarna vill ha en sådan.

– Låt oss se vad som händer. Jag är bunden av den demokrati som råder i vårt parti, säger Corbyn i samband med att kongressen öppnades.

I lördags förklarade Corbyn att hans parti ska trotsa Theresa May – när det gäller varje brexitavtal hon kan fixa i Bryssel.

Om inte avtalen faller Labour i smaken kräver Corbyn ett nationellt val, skriver Reuters.

Och det brådskar – om ett halvår måste Storbritannien lämna EU.

May vill ha extraval i november

Under söndagseftermiddagen kom uppgifter om att Theresa May – efter bakslaget under EU-toppmötet i Salzburg – nu förbereder ett extraval i november.

Källor på 10 Downing Street överväger att utlysa extra val till det brittiska parlamentet senare i höst, skriver Sunday Times.

Två seniora tjänstemän på 10 Downing Street ska enligt The Sunday Times ha satt upp ett scenario där extra val kan komma att äga rum.

”Vad gör du i november? För jag tror vi kommer att behöva ett val” ska en av de seniora tjänstemännen ha sagt i ett telefonsamtal med en strateg på det konservativa partiet under torsdagskvällen, enligt tidningen.

En annan källa uppger att en person i Theresa Mays närmaste krets ska ha förklarat att premiärministern förmodligen avgår nästa sommar.

Anledningen uppges vara att lugna ministrarna så att de inte avsätter henne innan brexit har blivit av.