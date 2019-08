29-åriga Liam mimar till ”Whistle” med Flo Rida. En rosa visselpipa dekorerad med glittrande silverstenar sitter fast mellan benen.

– Can you blow my whistle baby, whistle baby? Let me know.

Publiken jublar.

Det är Pridevecka i Stockholm. På eventlokalen Kraken anordnas den stora dragfestivalen Stockwig med konst, workshops, tävlingar, uppträdanden och DJ:s.

Under fredagskvällen pågår ett Drag Battle där deltagarna tävlar i tre olika kategorier: bästa Drag King-uppträdandet, bästa Drag Queen-uppträdandet, och bästa Avantgarde-looken.

Och nu står kungarna på scenen.

Jenny blir Liam. Foto: MARTINA HUBER

***

Några timmar tidigare befinner sig dramapedagogen Jenny Wellander Bergman, 38, på ett hotell i närheten av Kraken. Hon är nervös inför kvällens uppträdande – nästintill livrädd – men samtidigt väldigt förväntansfull.

Med hjälp av bland annat en svart peruk, skägg i ullcrepe, ögonskugga i bruna nyanser, så kallade binders som håller inne brösten, och en löspenis i silikon, ska hon nu genomgå förvandlingen till Liam.

Och med honom kommer också ett helt annat självförtroende.

– När jag är Liam kan jag känna mig mer fri och ta för mig mer. Jenny skulle nog inte våga gå upp på scen och göra vad han gör, men Liam tycker verkligen bara att det är nice, säger hon.

– Nog för att jag älskar att vara Jenny, men jag älskar verkligen att vara Liam. Man får lite semester från sig själv, får leka mer på ett annat sätt. Töja lite på gränserna helt enkelt.

Jenny beskriver Liam som en ”cool kille”. Tuff, världsvan, och med ett gott självförtroende. Han vet att han ser bra ut.

– Jag skulle inte riktigt vilja kalla honom för player, men han gillar att retas. Han är också en schysst snubbe, säger hon.

Emellanåt händer det att Jenny tar med Liam ut, på till exempel bio eller middag med vänner. Bemötandet från omgivningen är annorlunda jämfört med när hon är Jenny.

– Oftast lyssnar människor på mig mer. Om jag ska beställa något går det mycket fortare. Haha, det låter hemskt att säga, men tyvärr är det så.

Blir allt större

Liam föddes för först fyra år sedan. I samband med att Jennys teatergrupp Skaka i Nyköping behövde fler manliga roller till en uppsättning såg hon sin chans att äntligen få göra något hon drömt om sedan tidiga tonåren: att få vara man på scen.

Under åren har allt ifrån Danny Zuko i Grease till den svenska dragshow-gruppen After dark varit en stor inspirationskälla för Jenny.

– Jag har alltid varit en pojkflicka, och hänger väldigt ofta mer med killar än med tjejer. Något med att få vara kille tycker jag är roligare. Man har på något sätt andra gränser att förhålla sig till – man blir friare, säger hon.

– Min man har varit fantastisk genom det här, alltid väldigt stöttande. Det kan ses som något lite udda att en kvinna i 40-årsåldern kingar. Det är till och med människor som har frågat om han känner sig nervärderad av att jag gör det här, men det gör han definitivt inte. Det enda han är trött på är att jag lånar hans kalsonger.

Med bland annat After Dark och det amerikanska programmet RuPauls drag race, som turnerat i Sverige flera gånger, är dragshowing en etablerad underhållningsform sedan många år.

Men fortfarande finns det förhållandevis få kvinnor som uppträder som män.

– Kingandet i Sverige är inte så stort, men har blivit större bara under den senaste tiden. Det känns som att det är en våg på gång. Nu har kvinnor börjat ta mer och mer plats i allmänhet – på ett bra sätt. Det här är bara ännu ett steg, säger Jenny.

– Jag tror att det finns fler som kingar, som till exempel klär ut sig till killar hemma på skoj, men att många kanske inte har tänkt på att det finns som ett koncept.

Jenny förvandlas till Liam. Foto: MARTINA HUBER

Stort stöd från gruppen

I crossoverföreställningen SLICK, som gick på turné under hösten, blir dansaren och koreografen Sofia Södergård drag kingen Qarl Qunt – machomannen med ”det fastaste handslaget som tycker att få saker går upp mot att pickla grönsaker”.

Jenny gick och såg föreställningen som Liam.

– Då träffades kingarna. Det är en så otroligt härlig stämning i det communityt.

För ett år sedan upptäckte Jenny en grupp på Facebook för dragkings i Sverige.

– Först trodde jag att det skulle vara mer tävlingsriktat, men det är raka motsatsen. Jag har fått mycket hjälp inför numret i kväll. Jag är inte van vid att köra Liam i det här formatet, berättar hon.

Det är stödet från teatergruppen, hennes vänner och familj, och de andra drag kingsen som har fått Jenny att nu våga ta steget från teatern till showscenen.

– Det är ett helt annat tänk. Man har kortare tid på sig att göra ett intryck. När man kingar är det i underhållningssyfte på en helt annan nivå, berättar hon.

– Publiken ger också väldigt mycket mer kärlek. Kör man till exempel ett sexigt move får man ett ”oooh”. De låter mer, som på en konsert.

I kväll är hennes man och tvååriga dotter hemma i Nyköping, men vännen och teaterkollegan Margareta Ljungberg, 52, är med som stöd och regiassistent.

– Jag är så otroligt glad över att jag har fått följa med på den här resan, hela vägen hit. Jag är så stolt över både Jenny och Liam, och så imponerad över att hon vågar göra det här, säger hon.

– Jag är 38 år och har drömt om att få göra det här sedan jag var 15. Det känns häftigt att komma från den lilla hålan som jag gör, med så mycket fördomar – till att få stå på scen under Pride i Stockholm. Jag är hedrad över att få vara här, säger Jenny.

För nu är förberedelserna på hotellrummet full i gång. Käkbenen blir skarpare och ögonbrynen tjockare – ”fjärilslarvar” som Jenny beskriver dem.

Skägget limmas fast strå för strå. Snart är det Liam som betraktar sig själv i spegeln.

– Jenny gick för att handla bröd. Hon är härlig. Utan henne finns inte jag, så hon fyller en funktion, säger han.

Är du nervös inför i kväll?

– Nervös? Nej, inte nämnvärt.

Vad hoppas du på att kunna ge publiken?

– En skön stund.

