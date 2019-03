Jenna, 28, hölls som sexslav av IS i fyra år

I Baghouz i östra Syrien ligger terrorsekten IS sista fäste. De kurdiskledda SDF-styrkorna bedriver just nu en offensiv mot byn och de kvarvarande IS-medlemmarna. Under de senaste veckorna har tusentals personer evakuerats från Baghouz, enligt AFP.

Några av dem som flyr byn Baghouz är de yezidiska sexslavarna som IS hållit fångna.

Sveriges Radio har träffat 28-åriga Jenna, som varit slav hos IS i fyra år men som för tio dagar sedan lyckades fly tillsammans med sina tre barn Fardi, Farida och Ahmed.

Hon berättar om hur hon och barnen tvingades att se på när hennes make mördades av IS.

– De sa åt honom att ta farväl av barnen. Sedan högg de huvudet av honom framför dem. Blodet stänkte på barnens kläder och huvudet rullade som en boll på marken. Barnen var små och ropade ”pappa, pappa”, säger Jenna till Sveriges Radio.

Människor som evakueras från Baghouz. Foto: ANDREA ROSA / AP TT NYHETSBYRÅN

Fick tillbaka sina förslavade barn

Jenna berättar att hon tillfångatogs av IS 2014, när hon var gravid med sin yngsta son. Hennes två andra barn förslavades och såldes till en familj från Uzbekistan.

Men hon lyckades få tillbaka dem via en shariadomstol i Mosul.

Hon säger att hon var slav hos två egyptier, en tunisier, en algerier, en familj från Tadjikistan och en irakier. Under de fyra åren som hon hölls fången av IS köptes hon och såldes sex gånger, till olika ägare. Männen våldtog henne och kvinnorna misshandlade henne, berättar hon.

Jenna fick preventivmedel av IS-kvinnorna, som inte ville att hon skulle föda några barn.

– De sa att jag var smutsig, de kallade mig svin och hund, säger hon.

Enligt Jenna har många av de yezidiska kvinnorna som evakuerats ur Baghouz ännu inte vågat ge sig till känna.

Hon säger att några drabbats av Stockholmssyndromet och tagit parti för sina torterare, medan andra är rädda för att förlora de barn de fött under fångenskapen.