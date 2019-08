Under fredagen kom de officiella resultaten av Jeffrey Epstein obduktion. Läkarundersökningen visade att dödsorsaken var självmord genom hängning, skriver The New York Times.

