Jas-planen kan tvingas bomba branden igen

SOS Alarm har 21 ärenden som klassificeras som brand i terräng i landet. Samtidigt finns sju det utfärdade VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), som fortfarande är aktiva.

Två av dessa rör just skjutfältet norr om Trängslet i Älvdalens kommun i Dalarna. Under onsdagen kallades Försvarsmakten in i släckningsarbetet och två stridsplan av typen Jas fällde bomber över det brinnande skogsområdet.

Det var Johan Szymanski som gav piloterna ordern att fälla bomberna:

– Jag pratade med den rotel av Jas-plan som kom. Då hade jag fått bekräftat att området var genomsökt och klart. I det läget gav jag ordern: "Räddningsledaren här: klart för anfall."

Två Jas-plan användes vid onsdagens bombningar.

– De genomförde själva fällningen, sedan gjorde man en överflygning över Särna. Det tog tio minuter totalt.

Johan Szymanski: "Det ser bra ut"

Han är nöjd med resultatet:

– Analysen av insatsen är inte klar, men den preliminära bedömningen är att den gav avsedd effekt på upp till hundra meter. Vi var lite rädda för att tryckvågen skulle tillföra syre längre bort, men vi har inte kunnat se några sådana effekter. Det ser bra ut.

Även MSB-chefen Dan Eliasson har hyllat bombinsatsen. Under onsdagen kallade han den, i samtal med Aftonbladet, för "ett fantastiskt initiativ".

Samtidigt finns det en oro inom räddningsmanskapet – att vinden vänder till nordlig. Prognoserna pekar i just den riktningen.

– Om det blir nordlig vind och branden sprider sig åt sydost kan det bli ett nytt läge att kalla in Försvaret. Nu tittar vi på vad vi har för begränsningslinjer och förmåga att stoppa branden innan den går in i nästa målområde.

Kan sakna andra alternativ

Du är beredd att ringa in Försvaret på nytt?

– Om vi får det värsta tänkbara scenariot med en lång, bred front – då kanske vi inte har så många andra alternativ. Vi har sett att den här branden kan gå väldigt fort, och då är jag beredd att ställa frågan på nytt.

Hur ser det ut med vindarna?

– Ja, det ska kantra här framöver, men vi får se vad de kommande prognoserna visar.