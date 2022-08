Järnvägsförbindelsen mellan Cherson och Krimhalvön har skadats efter Ukrainas bombning av ett ryskt ammunitionståg i Chersonregionen.

Enligt Storbritanniens försvarsministerium är det högst osannolikt att järnvägssträckan kommer att kunna behållas i drift under en tid framöver.

Man tror att Ryssland kommer att reparera järnvägen inom några dagar, dock bedömer man att den förstörda förbindelsen kommer att göra ryska styrkor sårbara då det hela påverkar deras logistiska transportmöjligheter mellan Cherson och Krimhalvön.

Misslyckade anfall av Ryssland

Cherson har varit ockuperat av Ryssland sedan början av invasionen, och Ukraina har sedan dess försökt att vinna tillbaka området.

De senaste veckorna har Ukraina uppgett att de förbereder en motoffensiv för att ta tillbaka regionen.

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of war (ISW) har ryska styrkor inlett misslyckade anfall i norra Cherson den 1 och den 2 augusti.

Tankesmedjan tror att detta sannolikt gjorts i ett försök att förhindra ukrainska styrkor från att avancera till ryskockuperade positioner.

Zelenskyj : ”Kommer att återställas”

I förra veckan uppgavs Ukraina ha förstört Antonivkabron i Cherson. Bron som sträckte sig över Dneprfloden som löper genom Ukraina har varit en viktig transportväg för Ryssland sedan de ockuperat området.

Efter att bron gjordes obrukbar har ryssarna i stället använt sig av en färja för att frakta vapen och annat krigsmateriel över floden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förklarade i sitt nattliga tal till nationen efter att bron skadats att den kommer att återställas på sikt, men att man just nu fokuserar på att hindra Rysslands framfart.

– Vi gör allt för att ockupanterna inte ska ha några logistiska möjligheter i vårt land. Vilka planer de än har kommer vi att förstöra dem, sa Volodymyr Zelenskyj.