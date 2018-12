Jakelin, 7, och Felipe, 8, dog i amerikanska gränsförvaret

Sjuåriga Jakelin Caal Maquin var en av de drygt 50 000 personer som under 2018 lämnat Guatemala med hopp om ett liv i USA. Tillsammans med sin pappa reste hon från sin lilla by norr om Guatemala City, för att slutligen nå amerikanska gränsen vid New Mexico tillsammans med drygt 160 andra.

De omhändertogs genast av gränskontrollen för att ha tagit sig till USA illegalt. Bara timmar senare var hon död, efter att snabbt ha insjuknat i 42 graders feber. Enligt den amerikanska gränskontrollen dog hon av uttorkning, cirkulationssvikt och leverproblem.

USA:s gränskontroll hävdar att de erbjudit Jakelin både mat och vatten när de anlände i New Mexico – något som förnekas av Jakelins pappa.

Jakelins mamma visar en bild på sin avlidna dotter. Foto: OLIVER DE ROS / AP TT NYHETSBYRÅN

Hennes familj och FN:s observatör av migranters mänskliga rättigheter har båda begärt en oberoende utredning av dödsfallet.

– Jag vill säkerställa att domare och juridiska ombud genomför utredningen fullt ut på ett oberoende sätt utan någon press från migrationsmyndigheter. Ett internärende inom gränspolisen skulle inte vara tillräckligt, säger FN:s Felipe González Morales till The Guardian.

Den 24 december bars Jakelins kista hem till byn i Guatemala. På kistan låg en skylt med texten ”Vi saknar dig”.

Jakelins kista pryddes av en skylt med texten ”Vi saknar dig”. Foto: EDWIN BERCIAN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Felipe, 8, dog i förvaret på julafton

På julafton avled ännu ett guatemalanskt barn i gränsförvaret. Felipe Gomez Alónzo, 8, hade anlänt till gränsstaden El Paso den 18 december och fördes fem dagar senare till förvaret i Alamogordo, New Mexico.

Tillsammans med sin pappa reste han från nordvästliga byn Yalambojoch för att fly fattigdomen i hemlandet, enligt AP. Pappan Agustin Gómez ska ha tagit sin son till gränsen efter rykten om att föräldrar och deras barn skulle få komma över till USA.

Den 24 december upptäckte en gränsarbetare att Felipe mådde dåligt. På sjukhuset i Alamogordo fastställde man att han var förkyld, och man skrev ut penicillin och smärtstillande medicin. Felipe hölls kvar i 90 minuter för observation och släpptes samma eftermiddag. Senare samma kväll började han kräkas och avled senare på sjukhuset.

Enligt undersökningen hade Felipe influensa när han dog, men fler tester kommer att genomföras för att fastställa hans dödsorsak.

– (Pappa) sa att Felipe hade mått bra hela dagen, att han lekte med andra barn. Men sedan sa han att han mådde dåligt och hade ont i magen, säger Felipes styvsyster Catarina Gomez Lucas till AP.

Felipe Gomez Alónzo. Foto: AP / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

Dödsfallen är de första på ett decennium

Antalet omhändertaganden av migranter från Guatemala har ökat dramatiskt under 2018, visar siffror från USA:s tull- och gränskontroll som publicerats i BBC. Årets nivå på 50 000 personer är en dryg fördubbling av antalet personer som togs i förvar 2017.

Enligt Kirstjen Nielsen, ordförande vid USA:s inrikessäkerhetsdepartement, har ytterligare sex personer dött i gränskontrollens förvar 2018 – men fram tills nu inga barn.

– Det är mer än ett decennium sedan som vi haft ett barn som avlidit någonstans i en gränskontrollprocess, så det här är bara förkrossande för oss, säger Kevin McAleenan, kommendör vid USA:s gränskontroll.

Donald Trump: ”Det är demokraternas fel”

Under lördagen gick Donald Trump ut på Twitter och gav demokraterna skulden för de två dödsfallen:

”Skulden för några barns eller andras död vid gränsen ligger helt och hållet på demokraterna och deras patetiska migrationspolitik som låter människor göra långa vandringar i tron om att de kan komma in i landet olagligt. Det kan de inte. Om vi hade haft en mur så hade de inte försökt!”

Den tidigare presidentkandidaten Hillary Clinton beskrev situationen vid gränskontrollen som en "humanitär kris".

"Det finns inga ord för att beskriva skräcken i att en sjuårig flicka dör av uttorkning i USA:s förvar. Vad som händer vid våra gränser är en humanitär kris", skriver hon på Twitter.