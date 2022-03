”Jag tänker inte dö – jag har en familj”

Jesper Söder var vid flera tillfällen under två och ett halvt års tid i Syrien och Irak och stred mot IS tillsammans med kurdiska YPG- och Peshmergastyrkor. Under 2017 greps och fördes han bort i Irak tillsammans med en annan svensk. Han släpptes efter 12 dagar.

Han har deltagit i intensiva strider och var nära en gång när en mina exploderade. Jespers nära vän miste livet och han själv blev allvarligt skadad när han träffades av skärvor och splitter.