Journalister får inte komma in och arbeta fritt i landet. Krigskorrespondenten Magda Gad låter sig därför smugglas in i Myanmar och lever gömd i djungeln med revolutionärer. Det tar bara några dagar innan militären går till fullskalig attack.

Jag kommer dödas innan jag hinner berätta vad som händer i det här landet. Det är vad jag tänker när jag ligger på ett risfält i Myanmar och tittar upp på kinesiska och ryska stridsflygplan som siktar på människor med bomber, raketer och kanoner. En rysk attackhelikopter med kulspruta cirkulerar också i luften. Regimsoldater skjuter in granater och ammunition från handeldvapen. Det viner, exploderar, ryker.

Marken är minerad. Byn framför mig står i lågor.

När ett stridsflygplan dyker över mig för att släppa bomber kan jag inte göra något annat än ligga kvar på det öppna risfältet och studera planets mage som kommer allt närmare. Det finns ingenstans att ta skydd.

Revolutionärer och civila bombas på fälten söder om Moe Bye och det finns ingenstans att ta skydd. Byn som röken stiger ifrån har satts i brand av regimen – ett krigsbrott. Regimen använder sig av den brända jordens taktik – de civila har ingenting att återvända till. Foto: MAGDA GAD

Varken jag eller människorna runt omkring mig har skottsäkra västar eller hjälmar. De flesta civila som gör uppror mot militärjuntan har inte ens riktiga vapen. En del av dem som är vid frontlinjen har hemmagjorda vapen och en del har inga vapen alls.

Varmt blod rinner, kroppar blir kalla i solen, andetag som ville bli fria tar slut. Det är verkligheten i Myanmar och det är den jag har i uppdrag att vittna om. Men jag är avskuren från omvärlden och kan inte meddela någon vad som händer.

Jag säger högt till mig själv att det här inte är en dag då jag får dö. Dödar militärregimen mig dör det jag har bevittnat med mig och ingen annan kommer berätta den här historien.

Expressens reporter Magda Gad vid fronten i Myanmar. Strax efter att bilden tas trycks gruppen ner av 120 mm granater. Foto: MAGDA GAD

Jag vaknar på en hård säng i ett hotellrum någonstans i Asien av att jag skriker. Kroppen är genomblöt och jag greppar efter täcket för att torka mig. Det går inte. Täcket är lika blött. Mobilen visar att det är flera timmar kvar tills det blir morgon. Jag går över det tunna golvet in i badrummet och rycker ner en handduk från duschstången. Om några dagar ska jag smugglas in i militärdiktaturen Myanmar och mitt undermedvetna kastar mig in i allt febrigare scener. Den här gången har jag drömt att jag måste stå och sjunga på ett podium i ett silverfodral inför en asiatisk klubbpublik och gör jag inte ett bra uppträdande får jag inte komma in i Myanmar. Jag kan inte sjunga och har skrikit i panik.

I verkligheten har jag behövt genomgå ett test för att godkännas av de som ska ta in mig i landet. Jag visste redan på förhand att jag inte möter kriterierna, jag kan varken klättra i berg eller springa maraton, men jag åkte hit ändå och tvingade mig igenom det långa testet upp och nerför bergsbranten. Den viljan gjorde att de bestämde sig för att ta med mig trots att jag var långsam och jag kan bara hoppas att jag inte kommer att bli en belastning.

”Jag har aldrig sett något sånt här i hela mitt liv”

Pulsen är för hög för att det ska gå att somna om. Kallsvettig lutar jag mig över den svarta ryggsäcken, går igenom innehållet och kontrollerar vikten med en handvåg. Det här är ett repetitivt beteende som jag håller på med för att lugna mig själv.

Till slut slänger jag ut nästan allt ur väskan

Väskan ska innehålla allt som jag behöver för en knapp månad, samtidigt måste jag orka bära den över bergen där militären har baser, annars blir det farligt. Jag hänger den på mig, drar åt höftremmen och går runt i rummet. Är den för tung? Till slut slänger jag ut nästan allt utom liggunderlag, sovsäck, två pannlampor, ett batteripack med solcell, en halv tvål, malariatabletter, jod för vattenrening, löparjacka, fleecetröja, tandborste.

Ett läger i Shanstaten. Revolutionärerna bor i djungeln utan rinnande vatten, elektricitet, toaletter, mottagning på mobilen och internet. De har inte ens liggunderlag, sovsäckar eller tält. Det är också ont om mat och männen behöver jaga eller döda djur som hundar för att få tag på protein. Foto: MAGDA GAD

Vanligtvis när jag åker till en krigszon går det mesta på rutin, men den här gången har det tagit ett helt år att hitta en väg in i Myanmar och sakerna som jag oroar mig över är många fler än hur jag ska kunna marschera med packning.

Jag oroar mig över att bo i djungeln. Att leva utan rinnande vatten, elektricitet och kommunikationer. Matbrist. Heta dagar. Kalla nätter. Skorpioner. Kobror. Sjukdomar. Fängelse.

Skillnaderna och likheterna med kriget i Ukraina

Vad regimen kommer göra om de får tag på mig kan jag inte veta då det inte finns några tidigare exempel på journalister som har gripits när de har befunnit sig olagligt i Myanmar, den näst hårdaste diktaturen i världen som kallar Rysslands invasion i Ukraina ”rättfärdigad” och säger att de ska ”förinta” motståndet bland sitt eget folk.

Juntan har fängslat minst 12 500 personer sedan militärkuppen den 1 februari 2021, varav minst 122 journalister. Två amerikanska journalister som befann sig lagligt i landet greps förra året. Den ena torterades och den andra dömdes till elva års fängelse. En lokal journalist dog i häktet efter att han hade bevakat demonstrationer, en annan brändes med cigaretter och kvävdes med plastpåsar: ”Jag såg inte ut som en människa”. Eftersom jag är kvinna tänker jag att det skulle inkludera våldtäkt.

Sedan militärkuppen 1 februari 2021 har juntan fängslat tusentals, det har brutit ut inbördeskrig och många som deltagit i protester mot regimen är förföljda. Människor gömmer sig i djungeln för att inte gripas, torteras eller dödas. De är avskurna från världen och livet i skogarna är hårt. Foto: MAGDA GAD

Protester i Yangon, Myanmar i mars 2021. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN Demonstranterna har gjort provisoriska sköldar. Foto: THUYA ZAW / ZUMA PRESS TT NYHETSBYRÅN Polisen använder tårgas under protesterna. Foto: SOPA IMAGES / SIPAUSA TT NYHETSBYRÅN En skadad demonstrant tas om hand. Foto: TT NYHETSBYRÅN Texten ”We want democracy” skrivet på gatan i Yangon. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / HANDOUT Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Magen säger åt mig att avbryta medan jag kan. Hjärnan säger att ett vittnesmål inifrån ett slutet land med 55 miljoner människoliv som har tystats av en militärjunta är mer värt än ett liv – mitt.

Jag väljer att fokusera på det jag kan kontrollera. Att jag inte har med mig pass eller annat som kan identifiera mig. Att kläderna är svarta och gröna och torkar snabbt. Att jag inte får skavsår av springskorna.

När gryningen kommer tar jag fram liggunderlaget och lägger mig på golvet. Det är dags att vänja sig bort vid sängar.

Flyktingar och revolutionärer i Myanmar lever utan sängar direkt i naturen, fördrivna från sina hem av militärdiktaturen. Foto: MAGDA GAD

Inte en enda gång tänker jag på att jag ska in i ett krig och inte kan ta med någon skyddsutrustning. Det kommer inte ut några nyheter om strider i Myanmar och jag har ingen aning om att allt jag kommer se och lära känna ska försvinna och förstöras.

Jag tas till ett gömställe och väntar på att korsa gränsen med revolutionärer, det enda sättet för mig att ta mig in i Myanmar och arbeta bortom regimens kontroll. Första natten går det inte för att det är flygbombningar, något som förvånar mig och fyller mig med ännu en nivå av allvar. Jag har inte förstått att det ofta är bombningar. Nästa natt hämtas jag i tystnad. Jag får inte tända någon lampa och måste dölja mitt utseende.

Snart befinner jag mig bakom en buffelhjord som dundrar fram genom djungeln. Den torra marken rivs upp av deras hovar och hänger sig kvar som ett brunrött dis som filtrerar ljuset från den sjunkande solen. Träden är stora och jag känner mig liten av skogen och djurens tunga kroppar och vassa horn.

Djurens hovar river upp ett brunrött dis. Bilden visar en annan plats i Myanmar än den som beskrivs i texten. Foto: MAGDA GAD

Revolutionärer levde en gång i hus med familjer och bilar. Nu lever de mellan trädstammar i skogen. Före militärkuppen hade de vanliga liv och jobb. Foto: MAGDA GAD

Det blir öl till frukost. Här är ett läger i delstaten Shan, där revolutionärer försöker bygga egna vapen. Foto: MAGDA GAD

Männen som har smugglat in mig är täckta av sand och jord. Det ligger tjockt i deras kläder, porer, händer, ansiktsveck, näsborrar, ögonfransar, hår. För att hålla sig vakna knäcker de betelnötter som de blandar med vit limepasta och tobak och viker in i gröna blad. När de tuggar på nötpaketen blir saliven röd och det ser ut som att de spottar blod.

Jag fick en burköl till frukost och nu i kvällningen sträcker en man fram en flaska Hong Thong som han har halsat ur. Magen är tom och det är fortfarande långt tills vi kan slå läger och kanske äta något. En räv dök upp tidigare och en man jagade efter den med en bössa, men kom tillbaka tomhänt. Den billiga whiskyn värmer strupen och suddar ut timmarna.

De enda ljuspunkterna som syns är stjärnorna och jag är rädd för att det ska finnas djur där vi ska sova.

Jag fick en burköl till frukost

I skogens djup döljer sig rebeller. De levde en gång med familjer och hade hus och bilar. Nu lever de mellan trädstammar i hammockar, bambu och presenningar.

En grupp håller till i en narig dunge med nedfallna löv. De visar sin vapenarsenal. En trampmina som de har byggt av träbitar, ståltråd, tejp, kablar, vanliga AA-batterier och sprängämne. Grävs den ner i marken sticker bara en träpinne upp. I en rissäck samlar de handgranater som de också gör själva. De är mindre än en handflata, virade i färgglad tejp och ser ut som leksaker. På fötterna har männen sandaler.

Hemmagjorda handgranater förvaras i en rissäck. Foto: MAGDA GAD En trampmina. Kliver man på pinnen utlöses en sprängladdning. Foto: MAGDA GAD Vapnen ser ut som färgglada leksaker. Foto: MAGDA GAD Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Ett ryskt Mig-31-plan. Ryssland är den största vapenexportören till Myanmar. Foto: AP TT NYHETSBYRÅN

Med detta strider de mot militärjuntan som har ryska Mig-29-plan, ryska Yak-130-plan, kinesiska Karakorum-8-plan och ryska Hind-helikoptrar. Ryssland är den största vapenexportören till Myanmar och de två länderna har blivit allt mer beroende av varandra i takt med ökade sanktioner mot båda och isoleringen av Ryssland. Kina behöver Myanmar för handelsvägar och de säljer också vapen till juntan.

Revolutionära grupper har trots detta lyckats hålla en del byområden. Ett sådant ligger i delstaten Kayah mellan städerna Moe Bye i norr, Loikaw i öst och Demoso i syd. Det är hit jag smugglas och det är här jag markerar ett par kvadratmeter för min ryggsäck och sovsäck. Andra människor sover en armlängd bort. Regnvatten finns i en uppspänd presenning som jag får ösa ur med en skopa. När jag häller vattnet över mig blir marken till lera som fastnar i alla hudsprickor och nagelkanter. Det går aldrig att klä av sig utan jag får sköta hygienen med klädesplagg på. Dagtid är det för varmt med över trettio grader och kvällstid är det för kallt med ner till noll grader.

Säkerhetsmässigt är det en utsatt position. En blick på kartan räcker för att det ska kännas ödesmättat. Regimen skulle kunna attackera från tre håll och det finns risk för att bli omringad.

På fötterna bär revolutionärer sandaler. De strider mot en av världens största arméer och blir bombade av ryska stridsflyg. Foto: MAGDA GAD

Klimatet är påfrestande. I djungeln i bergen i östra Myanmar är det före regnsäsongen över 30 grader i skuggan dagtid och ner till noll grader nattetid. Foto: MAGDA GAD

Myanmars militär Tatmadaw, som leds av generalen Min Aung Hlaing, är den tolfte största i världen. Rakt västerut ligger militärens huvudstad Nay Pyi Taw, ”kungars boning” som har beskrivits som postapokalyptisk och liknande något filmskaparen David Lynch kunde fantiserat ihop. Den är sex gånger större än New York City med landets stabilaste elektricitet, internet, golfbanor, femstjärnig lyx för juntan och underjordiska tunnlar byggda av vänlandet Nordkorea, men utan folkliv.

Civila lever i outvecklade samhällen, efter kuppen med begränsat eller inget internet, ingen elektricitet och på samma ekonomiska nivå som i Haiti.

Militärjuntan under en parad i Nay Pyi Taw i mars. Foto: NYEIN CHAN NAING / EPA General Min Aung Hlaing leder Myanmars militär. Foto: AP / TT NYHETSBYRÅN Presidentpalatset i huvudstaden Nay Pyi Daw. Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX / TT NYHETSBYRÅN Nay Pyi Daw är sex gånger större än New York City och har femstjärnig lyx för juntan. Foto: TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Befälet Albert Bay har fem dagars militär träning och inget vapen på sig. Bara en knälång jacka med huva för att klara nätterna. Han varnar mig för att vara här för länge.

– Om du stannar här i tre dagar är du död, säger han.

Det är en bra uppskattning. Om nio dagar kommer attacken.

Hans frontlinje består av ett risfält väster om staden Loikaw. Den hålls av ett trettiotal frivilliga ungdomar och demokratiaktivister som har gått med i folkets försvarsstyrkor (PDF), officiellt den väpnade grenen av exilregeringen (NUG), men i själva verket är styrkorna brokiga och autonoma. PDF har terrorklassats av militärregimen.

Befälet Albert Bay saknar vapen och har bara fem dagars militär träning. Jackan är allt han har för att klara de kalla nätterna. Foto: MAGDA GAD

Största delen av vapnen är hemmagjorda. Bilden är tagen i delstaten Shan. Foto: MAGDA GAD

Alberts handflator är släta, rösten utbildad.

– 95 procent av våra vapen är hemmagjorda. Det finns inte vapen så det räcker till alla, så vi byts av. Vi kan inte övningsskjuta för vi har inte tillräckligt med ammunition.

Syrsor sjunger i det orange skymningsljuset. I en plasthållare trängs tolv tandborstar och en platt tandkrämstub. Ställena där det går att ta skydd är få och små. En betongbro som inte är mer än fyra meter, några grävda värn och rostiga tunnor fyllda med betong och sand.

95 procent av våra vapen är hemmagjorda

Fem minuters promenad ut i risfältet finns regimsoldaternas positioner. Frivilliga har lagt ut hemmagjorda minor för att soldaterna inte bara ska kunna traska över hit. Men regimen kan strida på avstånd. De skjuter in granater och det är stridsflyg i luften varje dag. Albert rycker till när en kula slår ner nära oss. Ingen har skottsäker väst eller hjälm. Han kastar sig ofta under den korta bron.

– Det är farligt här och vi riskerar verkligen våra liv här, men vi har inget val, vi kan inte dra oss tillbaka, då tar de marken och det skulle vara väldigt svårt för oss att ta den igen.

Albert Bay visar bunkern

I den röda plasthållaren trängs tolv tandborstar och en platt tandkrämstub. Foto: MAGDA GAD

Det låter som en föraning och det är det också. Sjutton dagar senare kommer Albert stå här och be till gud att de attackerande soldaterna ska ge upp så att de ska slippa döda varandra .

Logistiken sköter bybor som kommer med kokat ris och vatten. Bönderna kan inte skörda längre och på flera platser börjar rislagren ta slut.

Albert Bay säger att åttio procent av byborna stöder revolutionen och han förstår inte varför inte en enda utländsk regering hjälper dem mot militären, som begår folkmordstypiska övergrepp mot flera av landets minoritetsfolk.

Ett sådant är den muslimska folkgruppen Rohingya, som Myanmars militär folkmördade redan före kuppen. Enligt en rapport har 24 000 rohingyer dödats, 34 000 kastats in i eld, 18 000 våldtagits, över 115 000 hus bränts ner och ytterligare 113 000 hus förstörts.

Hundratals byggnader som satts i brand av militärjuntan i Thantlang i Chin, Myanmar. Att sätta elda på hus och byar är en medveten strategi som regimen använder för att fördriva människor och se till att de inte kan komma tillbaka. Foto: STRINGER / AFP TT NYHETSBYRÅN Rohingyer som flytt till gränsen mellan Bangladesh och Myanmar. Foto: NYEIN CHAN NAING / EPA Enligt en rapport har 24 000 rohingyer dödats. Här på flykt vid gränsen. Foto: DAR YASIN / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Revolutionärer som gör uppror mot militärregimen får inget militärt bistånd och får inte köpa vapen av väst. Foto: MAGDA GAD

FN beskriver juntans brott mot mänskligheten som ”fruktansvärt breda och omfattande” och de eskalerar år 2022. Civila grips godtyckligt, bombas, skjuts i huvudena, torteras, används som mänskliga sköldar, eldas upp, halshuggs. I militära interneringscenter hängs de upp i tak utan mat och vatten , tvingas stå upp i isoleringsceller, får elstötar, blir injicerade med droger, utsätts för många former av sexuellt våld, avrättas.

Revolutionärer i Myanmar som gör uppror mot militärregimen får inget militärt bistånd alls och de får inte heller köpa vapen av väst. Kanske är det avskräckande att Myanmars granne och närmsta allierade är Kina. Kina skulle dessutom lägga veto för FN-insatser. Den internationella domstolen i Haag sa efter folkmordet att alla medel måste till för att få slut på dödandet, men domstolen har inga verktyg för att se till att det verkställs. USA visade under folkmordet i Rwanda och i Syrienkriget att de inte vill intervenera i liknande fall.

För Albert ringer orden om försvar av mänskliga rättigheter tomma.

– Militären kommer och bränner ner hus. Vi känner oss övergivna av världen.

Nyi Oo är 16 år och har inte gått i skolan efter kuppen. ”Jag vill skydda den här byn”, säger han. Shar Phaw Htoo är 22 år och vill lära sig om försvar. Foto: MAGDA GAD

Även kvinnor och barn är revolutionärer. 16-åriga Nyi Oo ler nervöst i en blå bomullströja och mjukrufsigt hår. Pojken gick i klass åtta när kriget bröt ut förra året, sedan dess har det inte funnits någon skola. Nu är han vid fronten och försvarar sin by – en barnsoldat. 22-åriga Shar Phaw Htoo, som har en djungelhatt över håret och greppar en gevärskolv med sina cykelhandskar, kommer från en annan by och är här för att hon vill lära sig om försvar.

Att Albert Bay valdes till befäl beror på att han är äldst med sina 36 år. Ålder medför respekt i den här kulturen. Han jobbade för en kristen hjälporganisation i storstaden Yangon när juntan tog makten från den demokratiskt valda regeringen, som leddes av fredspristagaren Aung San Suu Kyi. 2015 hölls det första fria valet i Myanmar, men när Ang San Suu Kyis parti (NLD) vann igen 2020 bestämde sig militären för att vrida tillbaka klockan till diktatur. Albert demonstrerade nästan varje dag. Poliser sköt med automatvapen in i massorna av civila, som hade slangbellor.

En skadad demonstrant tas om hand i Yangon. Foto: STRINGER / EPA Fyra personer som anklagas för terrorism av juntan har dömts till döden genom hängning. En av dem är en klimataktivist. Sedan militärkuppen för 1,5 år sedan har ett tiotal demonstranter dömts till döden. Foto: Myat Thu Kyaw/NurPhoto/Shutterstock / TT NYHETSBYRÅN En ensam demonstrant möter polisen. Foto: NAING LIN SOE / POLARIS TT NYHETSBYRÅN Fredspristagaren Aung San Suu Kyi ledde landet till 2020. Foto: TheinZaw / TT NYHETSBYRÅN En brandsläckare används i protesterna. Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Vi vill inte ha militärregimen. Militärregimen har förstört oss och tagit oss tillbaka i tiden. Ekonomin är raserad och de har stängt av internet och tv och visar bara statspropaganda.

Kuppen gjordes dagen före det nya parlamentet skulle sväras in. Hur många som har dödats i det politiska våldet efter kuppen är svårt att få fram siffror på, men ACLED har registrerat drygt 21 700 i sin databas. Den ekonomiska tillväxten i Myanmar var minus 18,4 procent 2021, det enda landet i Sydostasien med en negativ utveckling. General Min Aung Hlaing har vägrat alla fredsförhandlingar och valt utrotning av det oskyddade folket.

Frontlinjen väster om staden Loikaw består bara av öppna risfält. Foto: MAGDA GAD

Solen går ner över risfältsfronten väster om Loikaw. Foto: MAGDA GAD

Risfältsfronten hålls av ett trettiotal ungdomar och aktivister som har gått med i PDF. Foto: MAGDA GAD

Den enda vid Alberts frontlinje som har militär utbildning är 21-åriga Saw Eh Mu, som är inlånad från den väpnade grenen av Karen National Union (KNU), Myanmars äldsta rebellgrupp som bildades 1947 för att stå upp för militärens systematiska förtryck mot den etniska minoriteten Karen. Han har en bred rygg, beslutsamma käkar och ett prickskyttegevär med monterat sikte. De andra hyllar honom som en hjälte. Saw Eh Mu har krupit ut på risfältet sex gånger och skjutit elva regimsoldater.

Han vänder sig mot mig.

Vi kan inte titta på Zlatans matcher längre

– Du är svensk? Vi kan inte titta på Zlatan Ibrahimovics matcher längre. De visar ingen fotboll på tv, skrattar han och ber en rebell ta en mobilbild där han poserar stolt bredvid mig.

Jag har ingen aning om att jag ska jag se den bilden igen på ett helt annat ställe.

Saw Eh Mu är inlånad från KNU och har skjutit elva soldater. Han tar en bild tillsammans med Magda Gad. En bild som sedan dyker upp på ett helt annat ställe. Foto: MAGDA GAD

Bortanför fronten sitter 24-åriga Aung Thu Phyo och 21-åriga Soe Thu bredvid varandra på två plaststolar under ett korrugerat plåttak. De tittar ut över en volleybollplan i en åkerkant. Tillsammans har de två ben.

Aung Thu Phyo, en bondeson med fjuniga strån över läppen, gick med i motståndet för att juntan förtrycker folk och sköt fredliga demonstranter. Han visste att det knappt skulle finnas några vapen, men var tillräckligt motiverad för att gå med ändå. Albert Bay är hans befäl.

Den 6 januari 2022 var Aung med och gjorde en attack mot regimsoldater. Han har ingen militär träning alls och fick ett spaningsuppdrag. På natten behövde hans grupp evakuera civila från en by för regimen svarade med att skjuta in 60 millimeter granater, projektiler som exploderar när de landar och slungar runt vassa metallskärvor som skär genom byggnader och människor. En granat exploderade någon meter ifrån honom och flygande het metall skar av hans vänstra underben.

– Jag kommer inte ihåg någon smärta eller någonting, en kompis sa till mig att jag är skadad och då såg jag att min fot var borta.

Tillsammans har Aung och Soe två ben. Foto: MAGDA GAD

På åkern spelar några av kompisarna volleyboll. Foto: MAGDA GAD

Blödningen stoppades med ett bandage och en trädgren. Det fanns bara ett bandage och det fick Aung. När han kördes till ett sjukhus fick han väldigt ont, det tog en halvtimme och hans benstump dunkade upp och ner på den dåliga vägen. Intill honom i bilen låg en vän som träffades i samma attack. Till honom fanns det inget bandage.

– Hela hans kropp var skadad. Han dog på väg till sjukhuset.

Blödningen stoppades med ett bandage och en trädgren

Efter att Aungs ben amputerades blev såret infekterat. Han fick opereras om, det är ännu inte läkt och det är svårt att få tag på mediciner eftersom juntan stoppar transporterna. Det finns inte några kryckor till honom och han kan inte resa sig upp från stolen själv. Trots det vill han delta i revolutionen igen.

– Jag dör hellre än lever under juntan.

Aung Thu Phyo har gått åtta år i skolan och var bonde före revolutionen. Soe Thu gick med i KNDF i juli. Foto: MAGDA GAD

Soe Thu, en nybliven pappa i blå träningsjacka och röd longyi, ett tyg som bärs som en kjol, har fått kryckor och lär sig hoppa fram. Han bestämde sig för att bli revolutionär för att han inte tycker om diktatur och inte kan tolerera kuppen. När han patrullerade i en by den 28 augusti 2021 klev han på en mina. Den låg utanför ett hus och hade inte han klivit på den hade en civil gjort det.

– Det exploderade och jag förstod inte vad som hände. Mina vänner såg mig inte för det var mörkt så jag fick ropa på hjälp.

När han insåg att hans högra underben var bortsprängt blev han besviken på sig själv.

– Jag tänkte: ”Är det här allt jag kunde göra?”

På volleybollplanen i åkern nickar unga kamrater med en boll. Bakom dem ger solen upp för dagen och låter natthimlen ta över.

– Jag vill ha en protes så fort som möjligt och om jag får en vill jag tillbaka till slagfältet. Jag vill få bort regimen. Jag vill leva fredligt och lyckligt och jag vill att min dotter ska få leva i frihet. Oavsett om det finns vapen eller inte är det mitt kall att vara revolutionär.

Magda Gad mottog tidigare i år priset ”Årets bildjournalistik” vid Årets dagstidning-galan som arrangeras av Tidningsutgivarna. Hon har fått sexton priser och utmärkelser för sin journalistik och ytterligare elva finalplatser. Bland annat det Stora Journalistpriset i kategorin Årets förnyare, tv-priset Kristallen i i kategorin ”Årets förnyare”, European Newspaper Award för bästa krigsjournalistik, Pennskaftspriset, Årets journalist, Stig Dagerman-priset, Per Wendel-priset för Årets nyhetsjournalist, Cordelia Edvardson-priset, Bästa bild och ljud för talibandokumentärer från Afghanistan.

